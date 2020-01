Il Toro si è qualificato ai quarti di finale di Coppa Italia

E la prima squadra a riuscirci, dopo aver battuto il Genoa per 6-4 grazie ai calci di rigore nel match degli Ottavi. La partita era terminata in pareggio (1-1 al 90′) e dopo i supplementari. Berenguer ha segnato il rigore decisivo per la qualificazione al Torino che incontrerà la vincente di Milan-Spal.