Eataly compie 13 anni! Ecco i festeggiamenti da non perdere

Eataly Torino Lingotto quest’anno compie 13 anni. Ecco gli eventi da non perdere

Da giovedì 9 gennaio prende il via fino al 5 febbraio da Eataly Lingotto un mese ricchissimo di promozioni, eventi e iniziative per festeggiare al meglio il compleanno. La serata clou è prevista per lunedì 27 gennaio: appuntamento dalle ore 19 con “Facciamo cose buone!”, cena itinerante con piatti di grandi chef italiani e stranieri, vini unici, musica e intrattenimento e dal sapore benefico. Parte del ricavato della serata sarà infatti devoluto alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, Istituto di Candiolo-IRCCS.

Tra gli altri eventi in programma segnaliamo il tour del negozio, un tour di degustazioni tra i reparti e i laboratori di produzione di Eataly Torino Lingotto. Sono previste anche nuove esperienze nei reparti, come l’Esperienza Gnocchi, per imparare la ricetta dei veri gnocchi piemontesi. Non mancheranno cene a tema, dalla Grande Cena delle Ostriche alla cena al buio, in collaborazione con A.S.D. Polisportiva UICI Torino Onlus.

Ma non è un compleanno senza le grandi Aste di Eataly Lingotto: sarà possibile aggiudicarsi a prezzi eccezionali frutta e verdura di stagione e il miglior pescato del giorno, palette alla mano. La novità della stagione? Un percorso emozionale di gusto che vedrà all’asta diverse tipologie di ostriche, giovedì 16 gennaio alle 17.30 presso la Pescheria di Eataly.

Info e prenotazioni su Eataly

Sito web

Tel. 011 19506801