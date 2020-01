Il concerto al buio illumina Torino

Il violino di Davide Alogna e il pianoforte di Gianluca Casalino per La Voce di ogni Strumento in collaborazione con Lions e Compassion Italia

AL COMANDO PER LA FORMAZIONE E SCUOLA DI APPLICAZIONE DELL’ESERCITO

Per La Voce di ogni Strumento, la rassegna musicale diretta da Gloria Mazzi, è stato ospitato lo scorso dicembre presso il Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito di Torino, un concerto al buio che ha visto protagonisti il violinista Davide Alogna e il pianista non vedente Gianluca Casalino.

Il pubblico ha vissuto la musica senza altri stimoli sensoriali oltre all’udito, è stata l’esperienza dell’oscurità sulle note dei grandi compositori eseguite dal duo violino e pianoforte.

Il buio enfatizza la percezione, amplifica la sensibilità, mette tutti sullo stesso piano ed è proprio su questo piano che si incontrano musicisti e pubblico, perché la musica non conosce barriere, tocca la sensibilità individuale e collettiva e diventa elemento di condivisione di emozioni.

Questa esperienza è stata caratterizzata dalle note della grande musica classica, elemento che contraddistingue la rassegna sin dai suoi esordi, ma il programma ha riservato anche delle piacevoli sorprese per volontà degli stessi musicisti che hanno giocato proprio sull’effetto dell’inatteso per aumentare il livello di coinvolgimento del pubblico.

Anche per questo evento, in linea con le finalità solidali che da sempre animano le iniziative della Stagione musicale, il ricavato sarà destinato a due progetti solidali: Servizio cani guida dei Lions per l’acquisto di un cane guida al centro addestramento cinofilo di Limbiate ed al Fondo Emergenze di Compassion Italia per l’acquisto di filtri per la potabilizzazione dell’acqua per garantire acqua potabile a molte famiglie.

Il concerto, che si inserisce all’interno della rassegna La voce di ogni strumento, giunta alla nona edizione, anche quest’anno gode del patrocinio del Ministero della Difesa e gli eventi sono ospitati all’interno di spazi insoliti, eccezionalmente aperti al pubblico. Il programma musicale messo insieme dal direttore artistico Gloria Mazzi mantiene le caratteristiche di varietà nei generi e negli stili spaziando dalla musica da camera a quella sinfonica, dalla classica al jazz, sempre all’insegna della qualità e venendo incontro al gusto di un pubblico molto ampio e naturalmente eterogeneo come quello cittadino, un pubblico che nel corso delle diverse edizioni della rassegna si registra in crescita costante.

In cartellone per La Voce di ogni Strumento in questa edizione 2019-2020 grandi artisti, in un perfetto bilanciamento dell’offerta culturale che propone l’eccellenza artistica internazionale, ma promuove anche la qualità della formazione e del lavoro degli artisti sul territorio, in un connubio importante tra musica e solidarietà.

Maria La Barbera