No Tav in piazza a sostegno di Nicoletta Dosio

Questa mattina presidio No Tav in piazza Castello, promosso da ‘Potere al popolo!’

Alcune decine di persone hanno voluto ricordare il caso di Nicoletta Dosio, la 73enne attivista No Tav in carcere dallo scorso 30 dicembre. Una protesta “contro la repressione”, durante la quale sono stati distribuiti volantini per la manifestazione dell’11 gennaio a Torino, in piazza Adriano. Presente lo striscione con la scritta “Contro la vostra repressione la Befana di porta il carbone. Libertà per Nicoletta e tutti i No Tav”. “Nicoletta Dosio, membro del coordinamento nazionale di Potere al Popolo! – dicono gli organizzatori – è stata arrestata e portata in carcere. La sua colpa è stata una manifestazione del 2012 in Val Susa, e più in generale l’incessante lotta contro speculazione e devastazione. Il suo arresto, seppur vergognoso, non è certo un caso isolato: d anni, infatti, il movimento No Tav è sistematicamente colpito da una repressione feroce”. E sulla pagina Fb di Potere al Popolo si legge: “Oggi a Torino la befana ha portato il carbone a governo e magistratura contro gli arresti di Nicoletta, Giorgio, Mattia e Luca e contro le condanne a tutti gli altri No Tav! Nicoletta ha deciso di sfidare il carcere per squarciare il silenzio sulla repressione alla lotta No Tav.

(foto Fb Potere al Popolo Torino)