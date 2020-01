Napoli (Fi): “Appendino e torinesi ostaggi dei centri sociali”

Riceviamo e pubblichiamo la dichiarazione dell’on. Osvaldo Napoli, capogruppo di Forza Italia al Comune

La frantumazione del movimento Cinquestelle a livello nazionale sta assumendo un ritmo incalzante anche a Torino. Il sindaco Appendino è a tutti gli effetti ostaggio della residua maggioranza che la sostiene. Quando due consiglieri comunali, Paoli e Ferrero, riferimento dei centri sociali Askatasuna e Gabrio, arrivano a sostenere che “meno siamo e più possiamo incidere” significa che siamo al gong dell’ultimo giro per il sindaco.

Ad Appendino avevo suggerito, in epoca non sospetta, di cambiare radicalmente una giunta che appariva confusa nei suoi indirizzi politici e amministrativi. La mia era una voce nel deserto, travolta dalla supponenza quando non dall’arroganza di chi si riteneva unto dal Signore. Oggi siamo alla resa dei conti: sindaco e giunta stanno su con gli spilli, pronti a cadere rovinosamente al primo stormir di fronde. Il guaio è che a pagare il prezzo di tutto sarà la città e i torinesi. Questo non possiamo accettarlo. Appendino tiri fuori il coraggio fin qui mai avuto: cambi la giunta e rivolga un appello alla città. Diversamente, mostri di voler bene a Torino e si dimetta.