Il pizzaiolo napoletano Gino Sorbillo approda a Torino

Il grande pizzaiolo napoletano Gino Sorbillo aprirà a breve a Torino. Non si conosce ancora la data d’inaugurazione, ma la location è confermata.

Fra le numerorissime pizzerie della città se ne aggiunge un’altra, quella di Gino Sorbillo, leggenda della vera pizza napoletana. Anche se non è ancora stata comunicata la data prevista per l’inaugurazione, si conosce già la location: la pizzeria si troverà in via Bruno Buozzi, all’angolo con via XX Settembre. L’annuncio è stato fatto dallo stesso pizzaiolo che, a Capodanno, ha annunciato l’apertura della pizzeria a Torino attraverso i suoi canali social. Alle pizzerie di Napoli, Roma, Milano, Miami e New York si aggiungerà anche il locale torinese.

Ingredienti top e ricerca continua per le pizze di Sorbillo

Il successo dell’attività di Sorbillo? Ingredienti ricercati e di prima qualità, come le farine di agricoltura biologica e verdure, ortaggi ed aromi freschi e di stagione, profondamente legati alla tradizione campana.

Anche a Torino Gino Sorbillo proporrà le sue pizze, classici della tradizione napoletana, come l’intramontabile Marinara; la sua Antica Margherita, con mozzarella fiordilatte mista a mozzarella di bufala; la Cetara con il pomodorino del Piennolo del Vesuvio o la Margherita gialla, con pomodorino giallo, provola e conciato romano.

Non resta dunque che aspettare per assaggiare le sue ormai famosissime pizze e lasciarsi sorprendere dalle nuove proposte.