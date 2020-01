Un morto e tre feriti sulle strade nella notte di Capodanno

Dal Piemonte / CRONACA

Un morto e 3 feriti: è il il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte sull’autostrada A7 Milano-Genova tra di Isola del Cantone (Genova) e Vignole Borbera (Alessandria), in territorio piemontese. L’auto su cui viaggiavano le quattro persone, tutte residenti nell’Alessandrino, sarebbe finita per cause da accertare sul guardrail o su un muretto di sostegno. I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Novi Ligure. Sono accorsi i vigili del fuoco di Busalla e la polizia stradale di Sampierdarena.