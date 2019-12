Capodanno over 60, la festa gratuita organizzata dal comune

Capodanno over 60: la festa organizzata dalla Città di Torino per i residenti che hanno più di sessant’anni.

Per celebrare l’inizio del Nuovo Anno, la sera di San Silvestro la Città di Torino ha organizzato la festa gratuita Capodanno Insieme, riservata a tutti i residenti che hanno compiuto i sessant’anni di età. Una serata all’insegna del ballo in cui, ai momenti di danza in pista accompagnati dall’orchestra, si alterneranno esibizioni e masterclass di diverse discipline: dal tango alla classica passando per i balli caraibici e la disco dance anni ’70.