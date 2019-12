Spettacolo di animazione teatrale con burattini e attore

Sabato 28 dicembre 2019 alle ore 17

a L’asola di Govi, Docks Dora via Valprato 68 pad. F, Torino

Pino Potenza e Ombretta Mantoan

metteranno in scena La fabbrica dei Giocattoli

spettacolo di animazione teatrale con burattini e attore

Per informazioni e prenotazioni contattare 346 6405263

Nel laboratorio dei giocattoli della Nonna Sabella fremono i preparativi per costruire e consegnare i giocattoli per le festività Natalizie ma Fetentoni hai in animo di venderli alla Super Fabbrica dei giocattoli, e addormenta Nonna Sabella con un potente sonnifero.I giocattoli che hanno compreso che finiranno nel magazzino della Super Fabbrica di giocattoli decidono di scappare per recarsi da soli dai bambini a cui sono destinati.

Inseguimenti, colpi di scena, geni senza cuore che ritroveranno un cuore, cani di pezza imprigionati in un secchio, burattini che aiuteranno i giocattoli così che potranno raggiungere i bambini a cui erano destinati.