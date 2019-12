17 gradi: la notte di natale più calda da 150 anni

Si tratta del valore più alto mai registrato nella serie dal 1865 tra il 24 e il 25 dicembre

E’stata la notte di Natale più calda in 150 anni. Lo riferisce la Società meteorologica italiana sottolineando che l’osservatorio di Moncalieri, passata la mezzanotte, ha registrato una massima di 17.8 gradi (17.4 °C con correzione Inrim). Si tratta del valore più alto mai registrato nella serie dal 1865 tra il 24 e il 25 dicembre non solo a nessuna ora della notte ma nemmeno di giorno, a causa dell’ effetto del vento di foehn che ha surriscaldato aria già tiepida in origine.