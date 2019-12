Natale è reale! Ultimo weekend

Oggi a Stupinigi si celebra l’ultimo week end di Natale e’ Reale

Questa giornata di sabato e’ ricca di eventi, stand e spettacoli. Questa mattina la rappresentazione teatrale dei ragazzi di Show me ha intrattenuto grandi e piccini.

L’atmosfera natalizia accompagna gli ospiti in tutto il percorso dalla casa degli Elfi ai mercatini di Natale. Infine nell’ area Wedding in Christmas troviamo gli stand riservati alle future coppie dove e’ possibile ricevere una caricatura in regalo da Sara Sciammaro Caricaturista.

A fotografare i dipinti e gli spettacoli troviamo Immagine.Davide.Gonella e Paolo Blengino per le riprese video con i rispettivi stand.

A rendere la visita maggiormente allettante le sorelle della Torrefazione Alpina faranno gustare fantastici caffè. Se ancora non avete visto le bellezze all’interno della Palazzina non perdetevi l’ultimo week end.

(foto Davide Gonella)