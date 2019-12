Usuraio pretendeva tassi di interesse vicini al 200 % 

L’uomo è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia Torino Oltre Dora

A far partire le indagini nei suoi confronti il titolare di un ristorante, in un momento di difficoltà economica, si era rivolto all’uomo per un prestito. A fronte di un debito di 4000mila euro, è stato accertato dai carabinieri che la vittima ha consegnato allo strozzino oltre 9 mila euro in due anni. E quando non era più riuscito a pagare, il suo aguzzino ha iniziato a minacciarlo di morte. Valdimir V., russo di 42 anni, residente a Torino, è stato arrestato in esecuzione di un ordinanza di custodia cautelare domiciliare. L’uomo è sospettato di aver prestato denaro a tassi usurai ad latri commercianti in difficoltà.