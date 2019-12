In giro per il Piemonte dei piccoli borghi

Si chiama ‘Girovagando per il Piemonte –Alla scoperta dei piccoli borghi’ l’ultima fatica letteraria di Dante Paolo Ferraris

Il testo presenta ventiquattro località rappresentative delle varie realtà del Piemonte: Marmora, Santuario di Vicoforte, Mergozzo, Retorto, Brich Zumaglia, Santa Giustina di Sezzadio, Piedicavallo, Priorato Cluniacense di Castelletto Cervo, Bosco Marengo, Miradolo, Solonghello, Portula, Cavour, Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso, Olmo Gentile, Orta San Giulio, Quinto Vercellese, Barbaresco, Monastero Bormida, Ghiffa, Gavazzana, Collobiano, Maggiora, Novalesa.

Non c’è bisogno di andare lontano per scoprire luoghi e panorami sconosciuti. Spesso, anzi, specialmente qui in Italia, abbiamo a pochi passi meraviglie che neanche sospettiamo e che ignoriamo per rincorrere le mete più esotiche e trendy. L’autore di questo diario, invece, va a caccia dei piccoli borghi del suo Piemonte, uno scrigno inesauribile di tesori, tradizioni, leggende e prelibatezze che aspettano soltanto gli occhi e il cuore di un viaggiatore curioso e pronto a nuove scoperte

Il libro si trova su tutti gli store online da amazon, youcanprint , fastbook ma è ordinabile da Mondadori Feltrinelli libraccio e ibs.

Dante Paolo Ferraris, alessandrino, vanta altre fatiche letterarie. ‘Passeggiando a Lisbona con Pessoa’, ‘Puzzle’, ‘Edita’, ‘Caleidoscopio’, ‘Il ventaglio’, ‘L’era della contaminazione’.

Esperto di protezione civile è Disaster Manager della Provincia di Alessandria.

Massimo Iaretti