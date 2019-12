“Divagazioni”, lo spettacolo della FLIC Scuola di Circo

Al via il terzo appuntamento stagionale con i Circo in Pillole della FLIC Scuola di Circo di Torino, questa volta diretto dal regista francese Florent Bergal. Circo in pillole è una rassegna-tirocinio ideata dalla Scuola di Circo per permettere ai propri allievi di mettersi alla prova davanti a un vero pubblico, sfruttando stage condotti da registi di elevata esperienza.

Nel corso degli anni i Circo in Pillole sono diventati spettacoli di ottimo livello qualitativo, grazie alla preparazione di base sempre più elevata di allievi provenienti da ogni parte del mondo e docenti qualificati.

Pertanto, la FLIC Scuola di Circo presenta lo spettacolo dal titolo Divagazioni diretto dal maestro Florent Bergal, in programma domenica 22 dicembre 2019 alle ore 21:00 presso lo spazio FLIC, uno spazio dedicato allo studio e alla creazione artistica, . Lo spettacolo è il risultato di uno studio intensivo di una settimana condotto con gli allievi. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Dove e quando

Domenica 22 dicembre 2019, ore 21:00

Spazio FLIC, via Niccolò Paganini 0/200, Torino