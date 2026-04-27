Risotto raffinato al pesce Persico 

Un delizioso risotto realizzato con un pesce di lago tra i più pregiati
Il pesce Persico ha carni morbide e delicate, perfette abbinate al riso. Un primo piatto raffinato e ricco di gusto.
Ingredienti per il brodo:
1 pesce da zuppa e 2 teste
1 carota
1 gambo di sedano
1/2 cipolla
2 spicchi di aglio
Sale e pepe q.b.
1 foglia di alloro, rosmarino, prezzemolo q.b
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Ingredienti per il risotto:
1 Filetto di pesce Persico (350gr)
2 pomodori maturi
1 piccola cipolla
1 spicchio di aglio
1 noce di burro e poco olio evo
Vino bianco secco, sale e pepe q.b.
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Preparare il brodo: cuocere tutti gli ingredienti in due litri di acqua per circa un’ora.
Risotto: in una larga padella rosolare la cipolla e l’aglio poi, aggiungere i pomodori tagliati a dadini e il filetto di pesce tagliato a pezzi. Aggiungere il riso, farlo tostare per qualche minuto, spruzzare con il vino bianco, lasciar evaporare poi, continuare la cottura versando a poco a poco il brodo caldo. Servire ben caldo cosparso di prezzemolo tritato.
Paperita PattyLeggi qui le ultime notizie: IL TORINESE