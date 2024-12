Mobilità automatizzata, da gennaio a Torino i test di una nuova navetta

È arrivata a Torino ‘Ohmio Lift’, la navetta automatizzata del progetto IN2CCAM, finanziato dalla Commissione europea nell’ambito del Programma di Ricerca e Innovazione Horizon Europe, che coinvolge 21 partner di 10 Paesi europei e 6 Living Lab.

Da gennaio del prossimo anno circolerà lungo un circuito all’interno del territorio cittadino con l’obiettivo di implementare e testare servizi connessi e automatizzati per veicoli, infrastrutture e utenti.

La sperimentazione ha lo scopo di estendere l’ecosistema CCAM – acronimo di Cooperative, Connected and Automated Mobility, con il quale si indica una sottocategoria dei sistemi di trasporto intelligenti cooperativi (C-ITS) che oggi rappresenta uno dei principali trend del futuro dell’industria automobilistica – urbano; applicare e testare nuove strategie dinamiche di gestione del traffico con il supporto della mobilità connessa e automatizzata, anche con l’obiettivo di bilanciare il flusso dei veicoli, cercando di evitare fenomeni di congestione; simulare e valutare gli impatti sulla rete stradale delle strategie di gestione del traffico in diversi scenari di adozione dei veicoli connessi e autonomi (CAV) .

Il Living Lab di Torino è coordinato da TTS Italia, l’Associazione Nazionale per la Telematica per i Trasporti e la Sicurezza, con il supporto di LINKS Foundation e 5T. In qualità di portatori di interesse sono inoltre coinvolti nella sperimentazione il Comune di Torino, GTT, il fornitore della navetta automatizzata e i l Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che l’ha autorizzata.

TORINO CLICK