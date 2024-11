Donne d’impresa, incontro al Sellalab

Martedì 26 novembre alle h 18 il Sellalab Open Innovation Center di Torino ospiterà l’evento DONNE D’IMPRESA.

Il numero di imprese e startup fondate e gestite da donne sta crescendo nel tempo, evidenziando l’importanza dell’imprenditoria femminile. Secondo una recente ricerca, le donne rappresentano il più grande potenziale imprenditoriale non sfruttato in Europa e in tutti i settori.

Nel corso di questo incontro, professioniste di diversi ambiti approfondiranno tematiche riguardanti le politiche e i progetti più rilevanti in questo ambito.

A dare il benvenuto: Carla Bertuzzi, Open Innovation Specialist Sellalab Torino, e Stefano Azzalin, CEO di dpixel, Venture Incubator de Gruppo Sella. I lavori saranno preceduti dall’intervista che Nunzia Giunta, Co-Founder di UOMOeAMBIENTE Società Benefit, rivolgerà a Elisabetta De Wan, Amministratrice unica – boutique De Wan, in cui si affronteranno temi cruciali per l’imprenditoria femminile, come il bilanciamento fra vita personale e professionale, e la capacità di introdurre innovazione nei processi aziendali e l’importanza del benessere dei dipendenti.

Un panel pensato per ispirare la prossima generazione di imprenditrici, dimostrando come la leadership femminile e una visione audace possano fare la differenza in un mondo in costante cambiamento.

Seguirà una Tavola Rotonda moderata da Carla Bertuzzi con:

• Cristina Tumiatti, imprenditrice di Sea Marconi Technologies Sas di Collegno, di cui tutt’ora è Direttrice Commerciale e Marketing. Profondamente impegnata sul fronte dell’attività associativa, è Vicepresidente piccola industria delega tavolo DEI e ha presieduto gruppi come quello dei giovani imprenditori di Torino e il Comitato per l’imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Torino. Il suo motto è: “L’Italia deve ripartire subito, e deve ripartire dalle imprese”

• Marzia Camarda, imprenditrice culturale, traduttrice ed editor per le grandi opere, è esperta di innovazione, didattica, gender balance, divulgazione culturale e scientifica e di progettazione di contenuti complessi. Fondatrice di Sidera srls, che produce contenuti editoriali per le principali case editrici italiane, e di Inkodex, startup innovativa specializzata in AI applicata al prestampa.

• Pasquale Pignalosa, Senior Business Analyst – Invitalia

Per assistere all’incontro è necessario iscriversi al form Donne d’impresa Biglietti, Mar, 26 nov 2024 alle 18:00 | Eventbrite

