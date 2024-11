Bravo, Siulp: “Senza autorevolezza delle forze di polizia non c’è sicurezza”

Questa mattina a Torino si è svolto il corteo organizzato dai rappresentanti sindacali delle forze di polizia e dei militari per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione degli uomini e donne in divisa, spesso osteggiati da frange estremiste.

Abbiamo chiesto un commento a Eugenio Bravo, leader del sindacato di Polizia Siulp:

”Le piazze si sono trasformate in scenari di guerriglia e dopo Pisa le forze dell’ordine non possono nemmeno più difendersi con le tecniche operative previste, gli interventi delle pattuglie diventano trappole con agenti aggrediti, nelle carceri le aggressioni sono all’ordine del giorno, e le forze dell’ordine finiscono sempre più spesso nei pronto soccorso. Ogni tre ore un appartenente alle forze dell’ordine viene ferito. Continuando così, il rischio è che la prossima destinazione sia il cimitero. Senza l’autorevolezza delle forze dell’ordine, non si può garantire la sicurezza dei cittadini, che rimarranno esposti alla mercé dei delinquenti”.

Nella foto di copertina Bravo, a destra, con l’assessore regionale alla Polizia Locale Bussalino e nelle altre immagini alcuni momenti della manifestazione

