Ilaria Salis a Torino visita il carcere e incontra Askatasuna

L’europarlamentare di Avs Ilaria Salis è da ieri a Torino dove ha vistato alcune sezioni del carcere per verificare le condizioni delle detenute e dove ha parlato al centro sociale Askatasuna. Oggi incontrerà i No Tav a San Didero. La formazione di estrema destra Avanguardia Torino aveva affisso nella notte davanti alla sede di Avs uno striscione: “Ilaria Salis, Torino non ti vuole”, fatto condannato dal deputato Marco Grimaldi. Criticata invece la visita della Salis ad Akatasuna dalla parlamentare di Fdi Augusta Montaruli.

