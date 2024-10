Automobilista perde controllo forse colto da malore e si schianta contro vettura

Automobilista perde il controllo del mezzo e va ad urtare una macchina in sosta. Forse a causa di un malore. Incidente appena accaduto in via Ardigò, intorno alle 10.20 ,all”incrocio via G. Bruno. Probabilmente le cause sono dovute ad un malore del conducente che è andato a sbattere su un’auto in sosta. Il ferito è stato soccorso da un ambulanza e i volontari del 118 e trasportato al Pronto Soccorso. C’è lo comunica il lettore Luigi Gagliano che ha scattato le foto.



