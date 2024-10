Al via le Giornate della Legalità

Il 10 ottobre al al Palazzo di Giustizia di Torino, corso Vittorio Emanuele II 130, le Giornate della Legalità – Spazi aperti in luoghi chiusi inaugurano con un incontro a inviti. Ospite del primo appuntamento sarà infatti la presidente emerita della Corte costituzionale ed ex ministra della Giustizia del governo Draghi Marta Cartabia, in un dialogo con il giornalista e scrittore Mario Calabresi. In apertura, l’intervento del sindaco della Città di Torino Stefano Lo Russo.

IL TORINESE