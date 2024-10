Buonissima 2024, Torino al centro del mondo della gastronomia

Torino si conferma il centro dell’enogastronomia con la quarta edizione di Buonissima, la kermesse culinaria che, presentata in conferenza stampa, dal 22 al 27 ottobre coinvolgerà tutta la città con numerosi eventi diffusi.

Nella nostra città si incontreranno, cucineranno e faranno festa, insieme al pubblico e ai tanti ospiti previsti, i più grandi chef italiani e internazionali, tra i quali Enrico Crippa, Nicolai Norregard, Ferran Adrià, Carlo Cracco, Virgilio Martinez e Diego Guerrero, in un evento in cui il cibo s’intreccia con l’arte, la cultura, la storia e la bellezza di alcuni dei luoghi più affascinanti della città.

Dal centro alle periferie, Torino per cinque giorni diventerà un laboratorio gastronomico all’aperto, dai palazzi storici alle piole, dalle piazze auliche ai ristoranti.

Sono oltre 100 gli chef che saranno ospiti della manifestazione, per più di 90 eventi programmati e diffusi sul territorio torinese, con due punti a fare da fulcro: Casa Buonissima, che sarà allestita in piazza San Carlo, e che sarà cuore della manifestazione e palcoscenico per eventi, talk, degustazioni e show cooking, e Buonissima Lounge che, predisposta all’interno dell’Hotel NH Collection di Piazza Carlina, sarà il fulcro operativo della cinque giorni e sede della sala stampa dove incontrare i protagonisti delle cucine cittadine.

Buonissima è promossa dall’Associazione di Promozione Sociale EatBin e realizzata grazie al patrocinio della Città di Torino, della Regione Piemonte, della Camera di Commercio di Torino e di Turismo Torino.

Il programma completo è disponibile su https://buonissimatorino.it/

