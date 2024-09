Ai Ronchi Verdi la functional area powered by Lacertosus

Martedì 24 settembre dalle 18 alle 21 l’inaugurazione

Il Club Ronchiverdi di corso Moncalieri 466, immerso nel verde della precollina di Torino, lungo un’area di 50 mila metri quadrati, si espande ulteriormente investendo nel fitness, già fiore all’occhiello dei suoi palinsesti.

Oltre le quattro piscine, due esterne due interne, nove i campi da tennis, la palestra, il bar e il ristorante, il centro congressi, il postural lab Kinesis, l’agenzia viaggi, il 24 settembre prossimo sarà inaugurata la nuova Functional Area Powered by Lacertosus e, al contempo, una nuova filosofia di allenamento dedicato in primis agli atleti, ma anche a chi desidera mantenere la propria linea, perdere peso o correggere la propria postura. Risultati garantiti dalle macchine Lacertosus, fondate a Parma nel 2007 da Claudio Paraschiv, azienda specializzata nella produzione di attrezzi training funzionali e accessori di elevata qualità, protagonista di un’iniziativa unica in Italia.

“La nuova area funzionale dei Ronchiverdi, sviluppata su oltre 100 metri quadrati in collaborazione con Lacertosus, rappresenta un significativo passo in avanti per il benessere fisico dei nostri utenti – spiega Mario Bellavia, responsabile dell’area fitness. L’allenamento funzionale, infatti, è un metodo efficace per migliorare la forza, la salute cardiovascolare, la mobilità e la coordinazione. Questi benefici si traducono in una maggiore qualità della vita e in una riduzione del rischio di problematiche legate alla sedentarietà”.

La Functional Area Powered by Lacertosus è stata progettata per supportare al meglio questi obiettivi con una pavimentazione gommata e una corsia di erba sintetica ideali per allenamenti di alta intensità e dinamici. La dotazione comprende macchinari innovativi quali skyerg, airbike, tapis roulant e due rowing per la parte cardio, oltre ai rack e bilancieri olimpionici per il sollevamento pesi. Completano l’area attrezzi come kettlebell, box, Suisse ball e rose, mentre il rack con cable system consente un’ampia varietà di esercizi. L’ambiente è potenziato da un impianto audio all’avanguardia e luci a LED colorate, creando l’atmosfera ideale per allenamenti intensi e al tempo stesso coinvolgenti.

Mara Martellotta

