Più sicuri con gli alcoltest di Specchio dei tempi

Sabato sera gli alcoltest di Specchio dei tempi erano in via Madama Cristina, all’altezza del numero 35.

Lo Specchiobus con a bordo uno staff medico ha lo scopo di valutare il tasso alcolmetrico di tutti coloro che vogliono sottoporsi volontariamente al test. Disponibili, gratuitamente, anche migliaia di self-test. Dall’inizio del progetto, oltre un anno fa, sono stati effettuati 38.000 test durante 19 notti di presidio. Il progetto di Specchio dei tempi si svolge in partenariato con l’Arma dei carabinieri e con Federfarma. (foto Facebook)

