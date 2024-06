Studentessa trova sconosciuto in casa: bloccato dal vicino

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Barriera Nizza hanno arrestato un ventenne di nazionalità gambiana per rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Il tutto si è verificato in pieno giorno quando una studentessa,residente nel quartiere di San Salvario, ha visto all’interno del proprio appartamento uno sconosciuto, con tutta probabilità introdottosi nell’alloggio dalla finestra della cucina.

La ragazza è subito uscita e ha chiesto, molto spaventata, aiuto ai vicini, uno dei quali è riuscito a bloccare dopo poco il giovane sulle scale. Questi lo ha strattonato per raggiungere l’uscita del palazzo. In seguito alla chiamata al 112 NUE, sono sopraggiunte sul posto alcune pattuglie della Polizia di Stato . Una di esse, con a bordo personale del Commissariato di via Nizza, è riuscita a individuare in via Baretti un uomo straniero che camminava in direzione di via Nizza, perfettamente corrispondente alle descrizioni del ricercato diramate dalla Centrale Operativa.

Il giovane, avvistata la volante, ha iniziato la sua fuga, rifugiandosi all’interno del cortile di uno stabile attiguo e abbandonando tra le auto parcheggiate un oggetto, che gli agenti hanno rinvenuto essere un coltellino di lunghezza superiore ai 22cm. Gli agenti hanno inoltre recuperato l’oggetto di cui si era disfatto l’uomo, e hanno scoperto che si trattava del tablet della studentessa.

All’interno degli uffici della Questura l’uomo ha assunto in più occasioni atteggiamenti violenti nei confronti degli operatori di polizia, tanto da essere tratto in arresto per rapina impropria.

