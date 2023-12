Per adulti e bambini Laboratori per adulti e bambini, domenica 10 dicembre, aspettando Natale nel parco del Castello di Miradolo (TO). Alle 10.30 per famiglie con bambini dai 2 ai 5 anni è in programma la costruzione di una sfera innevata utilizzando materiali di recupero e letture tematiche in attesa del Natale. I partecipanti possono portare un vecchio barattolo di vetro da trasformare con colori e fantasia in un ricordo natalizio. Alle ore 15 “Evergreen” è una passeggiata invernale alla scoperta dei sempreverdi con raccolta di elementi naturali nel parco per costruire una piccola ghirlanda natalizia. Come era d’uso nell’allestimento del giardino romantico all’inglese dell’Ottocento, il parco del Castello di Miradolo è ricco di piante diverse. In inverno le latifoglie ormai hanno perso la loro folta chioma, mentre le sempreverdi rallegrano i mesi più freddi.