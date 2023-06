“Incipit Offresi” vede il traguardo. Alla “Tesoriera” di corso Francia a Torino, Neri Marcoré

L’attore presenta la “finale” del primo talent letterario per aspiranti scrittori

Mercoledì 14 giugno, ore 21

L’ultima sfida a colpi di “incipit” si terrà presso la settecentesca Villa barocca “La Tesoriera” (“Villa Sartirana”) in corso Francia 186, a Torino. E – c’è da giurarci – sarà sfida all’ultimo “colpo”, non meno “impietosa” di quella all’“O. K. Corral”, giocata nel lontano ’57 sugli schermi cinematografici internazionali. Ospite d’onore e presentatore d’eccezione, l’attore – imitatore – cantante – conduttore e quant’altro Neri Marcorè. Parliamo dell’ottava edizione di “Incipit Offresi”, primo “talent letterario itinerante” per “aspiranti scrittori” che, dopo 18 tappe (fra Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lazio) si concluderà, per l’appunto, sotto la Mole mercoledì 14 giugno a “La Tesoriera”, in occasione dell’ “Evergreen Fest”, lì organizzato dal 2 giugno al 4 luglio da “Tedacà – Teatro Bellarte di Torino”.

Ideato e promosso da “Fondazione ECM – Biblioteca Archimede” di Settimo Torinese, in sinergia con “Regione Piemonte” (e con la collaborazione di “Emons Edizioni” e del “FUIS –Federazione Unitaria Italiana Scrittori”), in sette anni il “talent” ha scoperto più di 60 nuovi autori, pubblicato 70 libri e coinvolto più di 10mila persone, 30 case editrici e più di 50 biblioteche e centri culturali.

“‘Incipit Offresi’ – spiegano i promotori – è un vero e proprio ‘talent della scrittura”, lo spazio dove tutti gli aspiranti scrittori possono presentare la propria idea di libro, nonché incontrare e dialogare con gli editori coinvolti nelle varie fasi del progetto”.

Gli 8 finalisti dell’edizione 2023 avranno 60 secondi di tempo per leggere il proprio “incipit” o raccontare il proprio libro. In una sfida uno contro uno, gli aspiranti scrittori saranno giudicati dal pubblicopresente in sala.

I concorrenti, primo e secondo classificato, riceveranno rispettivamente un premio in denaro di 1.500 e 600 euro; saranno inoltre messi in palio, fra tutti i partecipanti alla finale, il “Premio Italo Calvino”, “Indice dei Libri del Mese”, “Golem”, “Leone verde” e il “Premio degli editori piemontesi”.

Questi gli otto finalisti: Marcella Benedetto e Sabina Benevolo di Torino, Silvano Bertaina di Govone (Cn), Emanuela Callai di Rapallo (Ge), Rebecca Cellitti di Valmontone (RM), Francesca Luppino di Bruino (To), Beniamino Rosa di Padova, Simone Torino di Pont-Saint-Martin (Ao).

Il “Premio Incipit” e il “campionato” sono dedicati alla memoria di Eugenio Pintore(Bonorva- Ss, 1956 – Gassino-To, 2019), uno dei massimi bibliofili e cultori dell’“arte bibliotecaria”, già direttore della Biblioteca di Settimo Torinese, dal 2003 dirigente della “Regione Piemonte” con l’incarico di riorganizzare tutta la rete dei sistemi bibliotecari e di dare avvio al “Sistema Bibliotecario Area Metropolitana” di Torino (con la partecipazione di circa settanta Comuni della prima e della seconda cintura torinese), fino al 2008 quando assunse l’incarico di Dirigente del “Settore Regionale Biblioteche, Archivi e Istituti Culturali”, con la responsabilità sul patrimonio archivistico, gli istituti della cultura e l’editoria. A lui si devono anche i progetti “Nati per leggere” e “Lingua Madre” ( introdotto al “Salone Internazionale del Libro” di Torino), nonché l’attuazione della “Legge per la Piccola Editoria piemontese”, tesa a favorire la promozione e la diffusione delle opere degli editori locali, anche attraverso il sostegno alle traduzioni e la loro partecipazione alle principali Fiere nazionali ed internazionali.

Per info: “Incipit Offresi”, tel. 339/5214819 o www.incipitoffresi.it

