Oggi al Salone, il programma dello stand della Città di Torino e della Città metropolitana

Ore 10.30

Il Carcere spiegato ai ragazzi

Come si racconta la detenzione tra dentro e fuori

con Davide Ferrario (regista), Monica Gallo (Garante della Città di Torino per i diritti delle persone private della libertà), Patrizio Gonnella e Susanna Marietti (Il carcere spiegato ai ragazzi, Manifestolibri), Michele Miravalle (coordinatore dell’Osservatorio di Antigone sul carcere), Gianna Pentenero (assessora Città di Torino)

a cura dell’Assessorato ai Rapporti con il Sistema Carcerario Città di Torino in collaborazione con l’Ufficio della Garante dei diritti delle persone private della libertà

Un volume nato da un progetto dell’Associazione Antigone per capire nella sua autentica e dolente realtà il carcere anche grazie alle illustrazioni. Un regista che ha raccontato la detenzione attraverso le immagini e le voci dei reclusi. Come portare fuori la realtà di “dentro” soprattutto parlando ai giovani.

Ore 12.00

L’assessore allo Sport e ai Grandi Eventi della Città di Torino Mimmo Carretta e Paolo Verri dialogano di Sport, Grandi Eventi e Universiadi 2025 con Pietro Morello

I Grandi Eventi sportivi sono ormai un fenomeno globale dal punto di vista mediatico e di costume, oltre a costituire importante occasione di traino e ispirazione per lo sport di base. L’Assessore Mimmo Carretta ne parla con Paolo Verri e con il musicista e tiktoker Pietro Morello.

Ore 14.30

Le stagioni di una residenza – Il castello di Moncalieri attraverso i secoli. Il piccolo mondo dei convittori – Il Real Collegio Carlo Alberto di Moncalieri

con Michele Ferraro e Luca Piovano

a cura di Città metropolitana di Torino in collaborazione con Associazione Amici del Real Castello e del Parco di Moncalieri

Un incontro per presentare i primi due volumi della collana dell’Associazione Amici del Real Castello e del Parco di Moncalieri dedicata alla “Città del Proclama”. Attraverso un’accurata ricerca tra gli archivi si ricostruisce, nel primo volume, l’evoluzione degli appartamenti reali del castello di Moncalieri e, nel secondo, la storia e le memorie di una delle più illustri istituzioni scolastiche del Piemonte sabaudo.

Ore 16.00

Torino e l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati

con: Virginia Costa (responsabile SAI – Ministero dell’Interno -Servizio Centrale), Jacopo Rosatelli (assessore Città di Torino), Barbara Solari (dirigente Servizio Minori e Famiglie), ospiti e operatori/trici delle strutture SAI per MSNA

La Città di Torino, sin dagli inizi degli anni ’90, è impegnata nell’ambito dell’accoglienza e dell’inclusione dei Minori Stranieri Non Accompagnati. Nel corso del 2022 ha fatto fronte all’accoglienza straordinaria di 720 ragazzi, più del doppio rispetto ai nuovi ingressi del 2021 e con un numero triplo rispetto alla media annua degli anni precedenti. La rete di enti specializzati attivata dalla Città di Torino presenterà i percorsi finora realizzati per rispondere a questa situazione emergenziale e garantire la tutela dei diritti fondamentali delle persone accolte.

Ore 17.30

New European Bauhaus

Dal Manifesto della Città di Torino alla costruzione di una città più inclusiva

con Chiara Foglietta (assessora Città di Torino), Fabrizio Barbiero (responsabile progetti europei e innovazione Città di Torino), Andrea Bocco (direttore DIST), Elena Miglietti (giornalista), Cristiano Spadavecchia (fumettista)

reading Paola Caterina D’Arienzo (attrice)

con Gabriele Vacis (regista teatrale)

a cura della Città di Torino e dell’Assessorato Transizione Ecologica e Digitale

Il New European Bauhaus rappresenta una grande opportunità per ripensare le nostre città perché diventino luoghi accoglienti, rispettosi dei diritti delle persone e della natura, luoghi da cui partire per costruire una società più giusta, più equa, più inclusiva. Dopo un percorso partecipato, che ha preso il via con lo scorso Salone del Libro, la Città ha redatto il proprio Manifesto NEB per Torino, che viene presentato anche nella sua versione grafica a fumetti. Inizia il percorso di sottoscrizione del Manifesto e di realizzazione pratica in progetti cittadini.

