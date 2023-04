Corteo primo maggio. Modifiche viabili

Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza del corteo del primo maggio che come ogni anno percorrerà le vie del centro cittadino da piazza Vittorio Veneto fino a piazza San Carlo/piazzetta CLN, passando per via Po, piazza Castello e via Roma, saranno disposte alcune modifiche viabili che interesseranno il percorso e le vie limitrofe.

Divieti di transito e sosta

Lungo tutto il percorso del corteo (piazza Vittorio Veneto, via Po, p. Castello, via Roma, piazza San Carlo, piazzetta CLN) dalle ore 07,00 fino a termine esigenze (ore 14.00 circa), sarà istituito il divieto di transito veicolare, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e della Polizia Locale.

Il divieto di transito interesserà anche via Principe Amedeo, via Giuseppe Verdi e tutte le vie che attraversano il percorso del corteo.

In piazza Vittorio Veneto, via Po, Piazza Castello, via Roma (tratto piazza Castello – piazza San Carlo), piazza San Carlo, piazza C.L.N., dalle ore 00,00 e fino a cessate esigenze, sarà inoltre in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, compresi i velocipedi e i monopattini.

Parcheggi disabili

Dalle ore 00,00 a termine esigenze, saranno sospesi i parcheggi disabili in: piazza Castello angolo via Verdi, via Po n.c. 11, 14, 18 bis, 27/d, 45, 52/c.

Parcheggi car sharing

Nella stessa fascia oraria saranno sospesi anche i parcheggi riservati al car sharing in piazza C.L.N. n.c. 255 e i parcheggi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici in piazza Castello lato sud (fronte Galleria Subalpina) e piazza C.L.N. n.c. 254.

Aree di stazionamento dei taxi

Dalle ore 07,00 a termine esigenze, saranno invece sospese le aree adibite allo stazionamento dei taxi in: piazza Vittorio Veneto, piazza Castello lato sud (da Galleria Subalpina a Via Po), piazza Castello lato ovest (da Via Pietro Micca a Via Garibaldi), piazza C.L.N. n.c. 254 e 255.

Deviazioni mezzi Trasporto Pubblico Urbano – Gtt

Conseguentemente ai divieti di circolazione che saranno istituiti, alcune linee del trasporto pubblico urbano subiranno deviazioni e/o limitazioni di percorso.

Per maggiori dettagli sulle linee deviate e/o limitate è possibile visionare il sito Internet di GTT – Gruppo Torinese Trasporti – https://www.gtt.to.it/cms/

