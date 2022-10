Crolla un ponteggio a Rivoli, gravi tre operai

A Rivoli oggi un ponteggio ha ceduto per cause ancora da accertare e si è staccato dal palazzo. Tre operai feriti, sono all’Ospedale CTO di Torino con gravi traumi. La struttura provvisioria per lavori sul tetto e sula facciata negli ultimi piani dell’edificio si è sganciata. Sono giunti sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Polizia Locale, con il sindaco di Rivoli e alcuni consiglieri comunali. Le Forze dell’Ordine stanno anche evacuando la vicina Scuola Materna, che resterà chiusa anche domani.

(Foto archivio)