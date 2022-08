Una giovane torinese di 27 anni, Carlotta Grippaldi è morta in Francia nel centro di Briançon, sulla Grand Rue. Dopo una cena al ristorante con gli amici, le sarebbe caduta addosso una serranda staccatasi dalla finestra di un palazzo.

La ragazza è deceduta sull’ambulanza, durante il trasporto in ospedale. La procura di Gap ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. La giovane abitava a Torino dove lavorava per la Lavazza.