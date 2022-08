Trattore si ribalta più volte nella scarpata Morto agricoltore cinquantenne

Ieri pomeriggio un agricoltore di 50 anni è morto sulla provinciale 595 tra Mazzè e Villareggia, nel Torinese. Il conducente era ai comandi di un trattore Same. Il mezzo agricolo, per cause ancora in fase di accertamento, è finito nella scarpata ribaltandosi più volte. I soccorritori non hanno potuto salvare l’uomo.