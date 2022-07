In due sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo radiomobile di Chivasso. I ladro volevano rubare una sessantina di stecche di sigarette, gratta e vinci e contanti da una tabaccheria cittadina.

Ma i carabinieri erano in zona per i controlli notturni di routine e hanno notato dei movimenti sospetti intorno all’esercizio commerciale. I militari sono riusciti a bloccare i due malviventi in possesso di circa 8.400 euro.