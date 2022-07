Incidente sulla statale 11: chiusa all’altezza di Chivasso

Interessata la carreggiata in direzione Torino, circolazione regolare in direzione opposta: coinvolte due autovetture

La strada statale 11 “Padana Superiore” è temporaneamente chiusa al traffico all’altezza di Chivasso (TO) a causa di un sinistro nel quale sono rimaste coinvolte due autovetture. L’incidente si è verificato sulla carreggiata in direzione Torino. Circolazione regolare in direzione opposta (Rondissone).

La viabilità in direzione Torino è provvisoriamente indirizzata sul percorso alternativo tramite indicazioni in loco.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.