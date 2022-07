L’isola del libro

Rubrica settimanale a cura di Laura Goria Rubrica settimanale a cura di Laura Goria

Brigitte Riebe “Il tempo della speranza” -Fazi Editore- euro 18,50

E’ il capitolo finale della trilogia che narra le vicende delle sorelle del Ku’damm: saga iniziata con tre giovani a Berlino costrette a ripartire dalle macerie della guerra e dai grandi magazzini di famiglia rasi al suolo dalle bombe. Le abbiamo seguite mentre diventavano donne più sicure e padrone dei loro destini. Dopo “Una vita da ricostruire” e “Giorni felici” (che hanno ripercorso la crescita di Rike e Silvie) ora l’epilogo è negli anni Sessanta ed ha come protagonista Florentine la più piccola delle sorelle Thalheim.

L’avevamo conosciuta nel primo capitolo quando era una bambina vivace e curiosa; adesso la ritroviamo nel 1958, al ritorno da Parigi dove ha studiato arte e fatto esperienze, inclusa una storia d’amore dal sapore bohemienne.

Dopo una fase di smarrimento ha capito che la cosa migliore era tornare nella bella villa di famiglia.

Il padre vorrebbe che lavorasse nei grandi magazzini di famiglia, i più prestigiosi di tutta Berlino.

Ma Florentine ha altri piani ed una sola certezza: sa che solo quando inizia a dipingere si sente felice e realizzata, tuttavia deve ponderare bene che direzione prendere nel suo futuro.

Florentine è molto diversa dalle sorelle.

Rilke, assennata e concreta, era stata l’artefice della rinascita dei magazzini a partire da una sfilata tra le macerie che aveva decretato la ripresa.

Silvie, sensuale, estroversa e affascinante ha trovato il successo con il suo programma alla radio.

Rispetto a loro, Florentine è la meno simpatica; umorale, capricciosa, egoista convinta che il mondo giri intorno a lei.

Però in questo romanzo la Riebe la fa crescere nel corso degli anni e quando nel 1961 Florentine ha 27 anni e viene eretto il muro che trancerà in due Berlino (fino al 1989) la troviamo più equilibrata e matura.

Si iscrive all’Accademia d’Arte, però a complicarle la vita sarà il suo insegnante, e seguiremo da vicino l’evolversi della storia.

Intanto sullo sfondo c’è la Berlino divisa tra Est e Ovest, emblema della Cortina di Ferro che segnerà 28 anni complessi e difficili, fatti di tensioni e cambiamenti, anche nel mondo della moda.

Nancy Mitford “Rincorrendo l’amore” -Adelphi” euro 18,00

E’ stato pubblicato nel 1945 e fu subito best seller questo che è il primo romanzo della scrittrice inglese (nata a Londra nel 1904 e morta a Parigi nel 1973), famosa per i suoi romanzi che raccontano luci ed ombre dell’alta società. Senza dimenticare che è stata anche un’abile ed importante biografa; ha ricostruito le vite di Luigi XIV di Francia, di Madame de Pompadour, di Voltaire e di Federico II di Prussia.

E’ la primogenita delle 6 famose e scandalose sorelle Mitford, figlie del barone Redesdale e di Sydney Bowles figlia dell’editore e giornalista proprietario di un’agenzia di stampa che pubblicava, tra gli altri, “Vanity Fair” e “Lady”.

Questo romanzo in parte è autobiografico, nel senso che la Mitford conosce bene il mondo che romanza, e tratteggia un quadro irriverente che porta a galla anche gli aspetti meno nobili delle famiglie blasonate inglesi nella prima metà del secolo scorso.

Lei -figlia primogenita di un proprietario terriero e di una madre erede di un importante agenzia di stampa- era cresciuta tra ricchezze e privilegi, balie, bambinaie e governanti, poi aveva studiato in un eccellente istituto privato per giovani donne di ottima famiglia.

Protagonisti del romanzo sono i Radlett, signorotti di campagna che ospitano per lunghi periodi di vacanza la nipote Fanny. La piccola è stata cresciuta dalla zia Emily che lei riconosce come la sua unica e vera madre, dal momento che l’ha accolta, allevata e guidata.

Dunque molto più responsabile della madre biologica – in famiglia era chiamata “La Fuggiasca”- sorella minore delle zie che non si era mai accollata la responsabilità di quella figlia messa al mondo a 19 anni. Era scappata abbandonando il marito e la piccola quando aveva appena un mese di vita; non si era mai più voltata indietro.

A Fanny non era andata meglio con la seconda moglie del padre che non aveva avuto nessuna intenzione di occuparsi di lei ed insieme al marito si teneva ben lontana.

Nel romanzo Fanny ricorda i periodi della sua infanzia e adolescenza trascorsi ad Alconleigh con i cugini. Soprattutto con Linda, bella, appassionata, considerata molto intelligente dai familiari, coraggiosa e anche un po’ sventata. Al centro c’è soprattutto la vita sentimentale dell’inquieta e capricciosa Linda, le sue avventure amorose, e per molti aspetti la sua vacuità.

Si illuderà di aver incontrato l’amore in due occasioni, confondendo idee romantiche (quelle di una fanciulla che l’amore più che altro lo sogna e lo insegue) e passione; salvo poi incontrare l’uomo che le fa perdere davvero la testa. Peccato sia un nobile e ricchissimo seduttore seriale, fonte di amarezza e delusione.

In senso più ampio il romanzo ritrae con toni spesso umoristici l’ambiente in cui Linda è vissuta.

A partire dal burbero zio Matthew, Lord Alconleigh: insopportabile, uso a memorabili sfuriate che poi sfumano nel nulla, particolarmente attaccato alla sua terra, dalla quale non si allontana quasi mai e nella quale investe tutte le sue risorse.

Poi c’è zio Davey, fidanzato e in seguito marito di zia Emiliy, ossessionato dal timore delle malattie e dalla mania di una perfetta forma fisica.

Un ruolo particolare è quello delle zie Sadie ed Emily che sono la quinta essenza dell’amore materno (quello che a Fanny è mancato). Poi ci sono gli aneddoti legati ai cugini, le loro discussioni, gelosie, bravate ed imprese.

La Mitford è stata maestra nel raccontare gli anni di crescita e formazione dorata nella campagna inglese; tra pettegolezzi, balli, cacce, cene, tè pomeridiani e cambi d’abito continui, a seconda degli impegni nell’arco della giornata.

In luce viene messo anche il rapporto tra proprietari terrieri e banchieri, il nuovo modo di inseguire il denaro. Tutto soffuso di abile ironia….

Miranda Cowley Heller “Il palazzo di carta” -Garzanti- euro 17,90

Svetta in cima alle classifiche americane questo romanzo di esordio di Miranda Cowley Heller, nata a New York nel 1962, per molti anni autore capo delle serie televisive drammatiche di Hbo.

C’è chi ha definito il libro una sorta di thriller sentimentale con al centro una questione parecchi spinosa, il ritorno di fiamma tra due protagonisti che in un attimo combinano il fattaccio e spalancano la voragine sull’ipotesi di lasciare la famiglia per vivere la rinverdita passione.

La vicenda è ambientata nel Massachussetts, a Cape Cod ( luogo caro alla scrittrice che lì trascorre parte del suo tempo, diviso anche tra Los Angeles e Londra). E’ li che la protagonista Elle Bishop -50 anni, un marito affettuoso e tra figli- trascorre l’estate fin da bambina, nella zona di Back Woods, dove si trova il buen retiro di questa famiglia che non si fa problemi a passare dall’Upper East Side di New York alla vita spartana e un po’ selvaggia nell’accampamento messo su anni dietro da un estroso nonno scultore.

Lì si è creata una conclave di famiglie che vanno d’accordo e condividono le vacanze insieme, tra barbecue, bevute e tantissime nuotate.

Proprio durante una cena tra amici con alto tasso alcolico ad allentare freni inibitori, Elle si assenta da tavola e si apparta con Jonas, il marito dell’altra coppia, ed è un’esplosione che affonda radici nell’adolescenza dei due, quando la reciproca attrazione serpeggiava ma era stata tenuta a freno.

Bel dilemma che ora avanza nell’anima di Elle che ha poco tempo, 24ore, per decidere che direzione dare ai suoi sentimenti: di fare l’amante segreta di Jonas non s e ne parla perché il loro legame viscerale pretende di più.

D’altro canto c’è la sua famiglia costruita nel tempo e il dubbio è molto più che amletico.

La bravura della Cowley sta nel suo ripercorrere il passato, condurci al cospetto di due ragazzi che, se le cose fossero andate in un certo modo, e non si fosse verificato un certo evento, avrebbero potuto camminare insieme nella vita.

Se la trama può sembrare da romanzo rosa, ad aggiungere valore a queste pagine è la narrazione acuta dei dubbi e tormenti di Elle. Poi il dosaggio calibrato di flash-back del passato, con la ricostruzione della storia della famiglia Bishop, tra segreti, consuetudini, stili di vita, separazioni, vizi, rancori e confusione.

Marta Sanz “Piccole donne rosse” -Sellerio- euro 15,00

La scrittrice Marta Sanz insegue da sempre la verità e dedica il suo lavoro al complesso tentativo di salvaguardare la memoria e rendere onore ai tanti desaparecidos del franchismo; vittime della dittatura di tutte le età, compresi i bambini, i cui resti giacciono in tombe improvvisate e fosse comuni dimenticate.

La protagonista di questo romanzo – che sta tra lo storico, il politico e l’orrore- è la giovane Paula Quiñones, ispettrice del fisco che decide di trascorrere le ferie in un paesino del nord della Castiglia, e lì si dedica anima e corpo al complesso e triste compito di trovare i resti dei desaparecidos.

Scava le fosse per riesumare i corpi delle vittime della guerra civile, in quel paesino immaginario ma che potrebbe essere identificato in qualunque luogo della “Meseta” del nord della Spagna.

Vuole dare un nome ai desaparecidos, portare alla luce le loro ossa e ricostruire le storie delle loro vite interrotte.

Tra le tante vittime ci sono un’infinità di donne e dalle fosse si leva la potente voce delle “vinte” che sembrano stringere una sorta di alleanza con le donne che oggi camminano sulla terra in cui sono state gettate e sepolte.

Paula alloggia nell’albergo di una numerosa famiglia capeggiata dal patriarca centenario Jesùs, accudito dalla nuora Analía, madre dell’affascinante David. Da lui è attratta Paula e tra i due nasce una relazione.

Un legame fatto anche dei racconti di David che ricostruisce il passato della sua famiglia e racconta a Paula pagine della storia dei suoi antenati, tra i membri più importanti della comunità. Le loro vicende sono anche specchio della storia più ampia; ed ecco tornare a galla segreti, misfatti, risentimenti, delazioni, arricchimenti illeciti, cadaveri antichi e più recenti.

Un romanzo intricato, nero e profondo.