La Drogheria di Langa. Quando la volontà supera le aspettative!

Una storia di tenacia e virtù quella di Stefania Garelli, proprietaria del Ristorante a Bossolasco :

LA DROGHERIA DI LANGA

Un locale che soddisfa non solo il gusto ma anche spirito e anima.

La Drogheria di Langa , ristorante in Bossolasco, un ridente comune della provincia di Cuneo nell’alta Langa.

Questo un luogo che rammenta i sapori di un tempo antico, dove unicità, energia, estro, originalità e ospitalità regnano incontaminati come nelle fermate di una locomotiva a vapore, capace di ospitare i suoi viaggiatori verso una meta che racconta il valore delle sorprese e dell’incanto.

A 800 mt. di altitudine la Drogheria di Langa è un locale che crea sintonie.

Ricorda il gusto di un vecchio bistrot francese, attraversato però anche da ospiti inglesi, americani e non solo, che lasciano la loro orma.

Il tutto accompagnato da selezioni musicali raffinate e ricercate, a volte persino rappresentate da veri e propri concerti in live che si mischiano con profumi e sapori altrettanto variegati.

La boiserie in legno color verde acqua , le tappezzerie d’autore come gli affreschi sul soffitto, le ceramiche deliziosamente scelte nei mercati di una Francia ricercata e retrò, i tessuti delle sue tovaglie accuratamente selezionati, i ricami sui bicchieri di antichi vetri ricercati, i mobili restaurati con originalità, il calore di due camini e il profumo delle sue rose, accompagnano l’ospite di questo ristoro in un mondo davvero tutto da scoprire, dove regna una raffinatezza unica, mai clonata.

Ma la storia più sorprendente è proprio quella della sua proprietaria e del suo compagno Fabrizio, noto design di moda e di arredi da interno.

Anni fa fecero entrambi un cambio di vita davvero sorprendente, radicale.

Arrivavano dalla crema della città di Torino, da ambiti diametralmente opposti a quello della ristorazione, ma scelsero comunque di intraprendere questa grande avventura, dando quindi corpo ad un sogno, con l’aiuto delle loro grandiesperienze, di lustro e di bellezza.

La “Drogheria di Langa” solo qualche anno fa veniva rappresentata da un vecchio casolare sulla strada principale di Bossolasco e oggi diviene invece una vera e propria meta di piacere e delizia. Un luogo segnalato ormai su tutte le guide slow-food più conosciute e meta per gli amanti del gourmet di qualità, coloro che amano collezionare sul taccuino dei loro memorandum indirizzi preziosi da non scordare mai.

La cucina di Stefania, conserva ancora i sapori della nonna arrangiati con contaminazioni dallo stile colorato e accattivante, quasi sexy.

Oggi non è solo un ristorante ma anche un ritrovo salottiero capace di ospitare tutti i bisogni del suo pubblico. Si parte al mattino con una colazione esplosiva che offre pane croccante, crostate, biscotti , croissant di quinoa fatti in casa, arricchiti da marmellate artigianali.

Per il pranzo e la cena le proposte sono svariate; Partono dalla carne, macellata dal padre di Stefania che vanta di essere un macellaio dall’esperienza consolidata e dalla validità delle sue carni davvero pregiate e accuratamente selezionate, provenienti da piccoli allevamenti del territorio (la tagliata infatti è la sua specialità).

Ma non solo, anche le portate di pesce hanno un loro perché .

Il tutto accompagnato da verdure solo di stagione raccolte dai contadini nell’orto.

La tendenza è ovviamente quella di mantenere un menù tutto piemontese, o meglio langarolo, anche se l’originalità di Stefania crea una commistione davvero unica.

La cura dei vini, sia per gli aperitivi che per i pasti, appare eccellente. Le etichette sono svariate e ricercate.

Inoltre, all’interno del ristorante, potrete ritrovare alimenti straordinari del territorio, e persino una gamma assai particolare di prodotti di nicchia, come ad esempio eaux de toilettes e profumi per ambiente dalle fragranze particolari e oggetti altrettanto curiosi da acquistare, che in qualche modo si accompagnano molto bene a tutto il contesto.

Ma non finisce qui….

Bossolasco è una meta non così lontana per i torinesi ma per coloro che arrivano dall’estero, diventa difficile andare fino li senza poi avere un luogo dove dormire di altrettanta piacevolezza.

Stefania e Fabrizio creano quindi una boutique hotel nel cuore di Langa , a pochissimi passi dalla Drogheria di Langa: “La piazzetta degli Artisti” – 5 suite una diversa dall’altra, uniche nel loro genere.



Anche qui, stesso concetto : eleganza, stile, raffinatezza, originalità e accoglienza impeccabili.

Fabrizio Danna, dona l’incomparabile affinità elettiva che lo rappresenta, alla sua maestria per il design, da lui maturata negli anni di successo trascorsi nel mondo dell’alta moda e dell’arredamento di interni.

La sua originalità, come quella sua infinita capacità di trasformare il nulla in un fascino irresistibile, conferisce ai suoi ospiti un tocco di vera magnificenza.

Gran parate degli arredi della Piazzetta degli Artisti sono stati costruiti con un estro artigianale davvero impeccabile.

Nulla è buttato al caso…dalla carta da parati, ai materiali per pareti e pavimenti, al particolare di arredo per il bagno, alla smussatura delicata ma artistica dei davanzali che dannograzia non solo allo spazio ma anche allo sguardo incantato di chi sa coglierne l’originalità e la cura.

In questo piccolo angolo di paradiso lui si ispira alla storia di Bossolasco, che da anni ospita pittori di ogni genere, dai più all’avanguardia ai più neofiti, rappresentando come tema principale l’arte e le sue sfaccettature più estrose.

Un debutto volto davvero al successo quello di Stefania e Fabrizio, una miscela magica capace di cogliere e soddisfare un gusto internazionale volto alla meraviglia di uno status che vuole semplicemente far divenire bello ciò che ha le qualità per diventarlo.

Qualcuno mi sussurra che tutto questo è solo l’inizio per Bossolasco…Stefania e Fabrizio nascondono nel cassetto altri progetti e altre sorprese davvero sorprendenti, ma per ora è ancora un segreto che scopriremo solo seguendoli.

Il turismo langarolo si arricchirà anche grazie alla loro capacità di osare e di rischiare, nel rispetto di un luogo unico, dominato dalla bellezza delle colline e sotto un cielo dai colori meravigliosi, “costellato” di nuvole che si lasciano guidare dal vento.

Mancavano solo “loro” per renderlo seducente,

Monica Chiusano

“Drogheria di Langa – 66, via Umberto I – Bossolasco (CN)” – Tel. 0173-793264

“Bed & Breakfast : La Piazzetta degli Artisti – 4, corso Travaglio – Bossolasco (CN)

Tel.: 0173-328217