AMclub di Abbonamento Musei, la cultura in viaggio

Da aprile il programma AMclub di Abbonamento Musei si arricchisce di nuove ed entusiasmanti proposte che coinvolgono i musei della regione Piemonte e della Valle d’Aosta e che si abbinano alla scoperta del territorio. Originali visite come a Savigliano, tra il Musès Accademia delle Essenze e la Gipsoteca Calandra in compagnia di un counselor museale, o Castel Savoia a Gressoney, la dimora amata dalla Regina Margherita. E ancora il Castello di Borgo Adorno e gli studi d’artista in val Borbera, i musei di Ivrea o Vogogna, abbinato ai suggestivi scorci del lago di Mergozzo. Scopri il programma e iscriviti alle proposte di AMclub! Le prenotazioni sono aperte da martedì 29 marzo

Consulta l’elenco completo dei viaggi cliccando qui -> https://www.lineaverdeviaggi.it/index.php?linea=08&option=com_content&view=article&id=7

LE PRIME DUEPARTENZE:

A CACCIA DI ESSENZE: IL MUSES – sabato 30 aprile 2022

DOVE L’INDUSTRIA DIVENTA ARTE – domenica 08 maggio 2022