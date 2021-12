Il Magico Paese di Natale entra nella Top ten dei mercatini d’Europa

Asti/Govone

Il Magico Paese di Natale nelle Terre Unesco scala la classifica dei migliori mercatini natalizi d’Europa, e si posiziona per la prima volta nella top ten della prestigiosa organizzazione internazionale European Best Destination. Dopo l’undicesimo posto ottenuto nel 2020, quest’anno Il Magico Paese di Natale guadagna una posizione in classifica e si posiziona al decimo posto, davanti a realtà ben più grandi come Mosca, Bruges o Manchester. “È una grandissima soddisfazione”, afferma Pier Paolo Guelfo, organizzatore dell’evento . “Già essere gli unici italiani selezionati nella top 20 era per noi motivo di grande onore, ma riuscire a rientrare nella top ten è un sogno che si avvera, il riconoscimento di un grande sforzo fatto quest’anno per costruire un evento ancora più grande e bello, che ha davvero le potenzialità per diventare uno dei più significativi in Europa.” “Dopo questo risultato importante, siamo ancora più felici di aver partecipato attivamente

all’edizione 2021 del Magico Paese di Natale nelle Terre Unesco”, dichiara Maurizio Rasero, sindaco di Asti . “La manifestazione sta portando risultati anche superiori alle aspettative, con importanti ricadute sul nostro territorio: questo posizionamento è la dimostrazione che per il futuro abbiamo margini di crescita interessanti, che porteranno sempre più turisti internazionali alla scoperta del nostro Natale .” I votanti di tutto il mondo hanno espresso la loro preferenza su una rosa di venti mercatini in tutta Europa (in cui Il Magico Paese di Natale nelle Terre Unesco era l’unico evento italiano selezionato), votando sul sito dedicato per dieci giorni consecutivi . Ad accrescere l’importanza del risultato ottenuto quest’anno dal Magico Paese di Natale nelle Terre Unesco, c’è un forte aumento dei voti ricevuti da parte del pubblico straniero (+77% rispetto allo scorso anno), sintomo di un evento che si fa sempre più di respiro internazionale. Il Magico Paese di Natale nelle Terre Unesco risulta infatti essere non solo l’evento natalizio preferito dai votanti italiani, ma anche da quelli sloveni e croati .

A vincere la classifica dei migliori mercatini natalizi d’Europa è quest’anno Budapest, con 24.180 preferenze, seguita da Basilea (22.604 voti), Metz (21.085 voti), Vienna (19.40 voti), Montbeliard (18.537 voti), Craiova (17.904 voti), Trier (9-615 voti), Madeira (8.004 voti), Bruxelles (7.559 voti), Govone&Asti (7.042 voti)