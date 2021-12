La Giornata del Contemporaneo, è il grande evento annuale, promosso da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani con il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, dedicato all’arte del nostro tempo e al suo pubblico.

Per la diciassettesima edizione, sabato 11 dicembre 2021, i 24 Musei AMACI e realtà quali musei, fondazioni, istituzioni pubbliche e private, gallerie, associazioni, studi e spazi d’artista, aprono gratuitamente al pubblico i loro spazi per celebrare l’arte contemporanea tramite un programma multiforme che coinvolge non solo le grandi città, ma anche i centri più piccoli, da sempre molto attivi. AMACI vuole, con forza e in un solo giorno, evidenziare l’importante funzione che il contemporaneo svolge nello sviluppo culturale, sociale ed economico del nostro Paese. La diciassettesima edizione torna finalmente in presenza mantenendo però un formato ibrido, che garantirà lo svolgimento su un doppio binario per favorire la partecipazione con proposte online e offline. In allegato la cartella stampa completa

La GAM, museo associato AMACI partecipa alla Giornata del Contemporaneo offrendo l’ingresso gratuito per tutta la giornata di sabato 11 dicembre alle collezioni permanenti del Novecento e alle mostre:

Una collezione senza confini. Arte internazionale dal 1990

Luigi Ontani. Alam Jiwa &Vanitas

Alessandro Sciaraffa. Sinfonia

Claudio Parmiggiani (in VideotecaGAM)

La mostra FATTORI. Capolavori e aperture sul ’900 è visitabile a tariffa ordinaria.

Inoltre Theatrum Sabaudiae propone le visite guidate:

ore 10.30 visita alla mostra Una collezione senza confini

ore 16.30 visita alla mostra Luigi Ontani. Alam Jiwa & Vanitas

Costo di ogni visita 6 euro

info e prenotazioni 011 5211788 – prenotazioniftm@arteintorino.com

GAM – GALLERIA CIVICA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA – Via Magenta, 31 – 10128 Torino

www.gamtorino.it