Nuovi defibrillatori a Pragelato

E un corso per nuovi volontari della Croce Verde.

“Quattro defibrillatori sul territorio di Pragelato, acquistati alcuni anni fa grazie soprattutto alle iniziative delle borgate. Dispositivi importanti per tutti e per questo l’Amministrazione Comunale ha deciso di gestirli dal punto di vista economico mentre la Croce Verde di Pragelato si occuperà della gestione, sorveglianza e del mantenimento. I defibrillatori sono collocati presso la sede della Croce Verde, al Plan, a Soucheres Basses e a Villardamond.

Un ringraziamento dovuto va alla Croce Verde di Perosa e alla nostra sede di Pragelato per il servizio qualificato che svolgono e a chi ha sostenuto l’acquisto di questi dispositivi.

Inoltre la Croce Verde di Perosa Argentina organizza per il mese di novembre un corso per volontari soccorritori 118. Il corso si terrà presso la sede di via Chiampo 16 e si articola in 54 ore di lezioni teorico-pratiche con l’obbligo di frequenza di almeno l’80% delle ore totali. Il superamento dell’esame finale darà accesso allo svolgimento di 100 ore di Tirocinio Pratico Protetto al termine del quale si otterrà la qualifica di Volontario Soccorritore.

Il corso, infine, è aperto a tutti i Volontari con età non inferiore ai 18 anni che si vogliono impegnare nei Servizi Emergenza 118. Un servizio importante per tutta la Valle Chisone e Germanasca. Per maggiori informazioni rivolgersi al n. 012181155”.

Mauro Maurino, Vice Sindaco Pragelato.