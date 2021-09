Torna la Giornata del panorama

Ottava edizione

Evento dedicato all’osservazione attenta e consapevole del paesag g io

In Piemonte avrà luogo al Castello e Parco di Masino aCaravino (TO), a Villa Flecchia a Magnano (BI) e all’Oasi Zegna a Trivero Valdilana (BI)

Domenica 12 settembre 2021

Torna anche quest’anno, ulteriormente ampliato nella proposta e nella copertura geografica, l’evento che dal 2014 il FAI – Fondo Ambiente Italiano dedica ai panorami italiani e alla promozione della loroconoscenza, organizzato in collaborazione con Fondazione Zegna. Parte integrante dello straordinario patrimonio culturale del nostro Paese, i paesaggi sono preziosi elementi identitari oltre a essere in molti casi ambienti di vita quotidiana ed è importante raccontarne il valore storico, culturale, ambientale e sociale per rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini e per sensibilizzarli sulla tutela dei beni comuni.

Domenica 12 settembre 2021, in occasione dell’ottava edizione della “Giornata del Panorama”, il FAI inviterà il pubblico a “guardarsi intorno” con attenzione, a far spaziare lo sguardo e ad apprezzare con maggiore consapevolezza la bellezza dei paesaggi che si possono ammirare da tredici suoi Beni in dieci regioni – Castello di Avio a Sabbionara di Avio (TN), Castello e Parco di Masino a Caravino (TO), Villa Flecchia e Collezione Enrico a Magnano (BI), Torre del Soccorso a Tremezzina, località Ossuccio (CO), Abbazia di San Fruttuoso a Camogli (GE), Podere Case Lovara a Punta Mesco, Levanto (SP), Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (PD), Orto sul Colle dell’Infinito a Recanati (MC), Bosco di San Francesco ad Assisi (PG), Parco Villa Gregoriana a Tivoli (RM), Baia di Ieranto a Massa Lubrense (NA), Saline Conti Vecchi ad Assemini (CA) e Batteria Militare Talmone a Punta Don Diego, Palau (SS) – a cui si aggiunge l’Oasi Zegna a Trivero Valdilana (BI), grande progetto di valorizzazione ambientale e sociale voluto da Ermenegildo Zegna e patrocinato dal FAI.

Durante la giornata sono in programma attività ricreative e di piacevole svago, ma anche e soprattutto attività culturali, con passeggiate e visite guidate che avranno come protagonista indiscusso il patrimonio di ambiente e paesaggio dentro e fuori questi siti, fatto di mare, monti, borghi, campi coltivati, boschi e aree naturalistiche ricche di flora e di fauna. Una vera e propria immersione in 14 affascinanti paesaggi dalle peculiarità uniche, che potranno essere guardati “da lontano” ma anche scoperti “da vicino”seguendo, se lo si vorrà, gli itinerari guidati o suggeriti e che toccheranno iprincipali luoghi di interesse di ciascun territorio. Per partecipare all’evento è obbligatoria la prenotazione da effettuare tramite il sitowww.giornatadelpanorama.it, dove sarà possibile consultare il programma completo, con orari e costi delle attività. In caso di maltempo alcune iniziative potrebbero essere annullate o svolgersi in forma ridotta.

Tre i Beni che si potranno visitare in Piemonte : il Castello e P arco di Masino a Caravino (TO ) propone vi site tematiche con de g ustazione d i vini del terr itorio , visite speciali in compag nia del capogiardiniere a lla scoperta del parco e dei suoi alberi monumentali – dal giardino dei cipressi alle diverse fioriture, dal giardino all’italiana agli interventi in stile inglese , una sp e ciale visita guidata che offrirà una lettura st or ica del giardino, a partire dai d ocumenti della famiglia Valperga conservati nella preziosa biblioteca: attraverso una selezione di disegni progettuali per i giardini, volumi e antiche vedu te del co mplesso s arà possibile apprezzare l’articolato progetto cu lturale dei Valperga e la continu a cura dedicata alle aree verdi, dal giardino formale alle aree produttive e alle romantiche vedute con architetture. Inoltre, uno speciale laboratorio dedi cato alla natura e al paesaggio introdurrà le famiglie alla conos ce nza dell’anfiteatro morenico più grande d’Europa, mentre i più piccoli costruiranno un libretto con disegni, collage e ricordi della giornat a . In serata, evento conclusivo della giornat a : p er il ciclo curat o da Pubblico-08 “ I l uogh i della maestria canave sa na ” , i n compagnia di Marco Peroni , Valerio Giacoletto Papas e Giorgio Seita , saranno proposte le ttur e di Giacosa, Gozzano e Gotta , un esercizio di ammirazione del paesaggio nelle par ole dei famosi scrittori del ca na vese . Per informa zioni su orari e prezzi d ei diversi eventi si consiglia d i consultare il sito web .

Con il Patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Comune di Caravino.

In cima all’anfiteatro morenico della Serra d’Ivrea si potrà inoltre visitare Villa Flecchia e la Collezione Enrico a Magnano (BI), per una giornata dedicata all’osservazione attenta e consapevole del paesaggio a partire dagli spunti suggeriti dalla raccolta di pitture en plein air di metà Ottocento qui conservate. Le vedute di Fontanesi, esponente di spicco di questa corrente artistica, e la posizione panoramica in cui sorge fanno della Villa il luogo ideale per una giornata dedicata al tema del paesaggio. Dopo la visita guidata all’importante collezione d’arte, i visitatori potranno partecipare a una lezione teorica e pratica di acquerello dal vero, e realizzare la propria veduta da portare con sé in ricordo della visita. Per partecipare al laboratorio, i visitatori dovranno procurarsi in autonomia i materiali (la prenotazione è obbligatoria). Inoltre, si potranno visitare liberamente il giardino e il campo da bocce. Ingresso e partecipazione al workshop sono a offerta libera.

Infine, l’Oasi Zegna a Trivero Valdilana (BI) – Bene di proprietà della famiglia Zegna, patrocinato dal FAI dal 2014 – sarà scenario di “Paesaggio in musica”, una rassegna di concerti all’aperto e di passeggiate romantiche all’interno di questa vasta area naturalistica nelle Prealpi biellesi. Gli spettacoli si susseguiranno dal mattino, a partire dalle ore 11 con Ki’nisi ensemble che interpreterà Histoire du soldat di Igor Stravinskij nel Bosco e Radura della Cascina Caruccia, dove il pubblico potrà assistere alla performance accomodato sul prato, senza alcuna barriera tra sé e i musicisti. Alle 16.30 nel giardino di inizi Novecento situato nel perimetro del Lanificio Zegna, si esibirà quindi l’Ottetto di archi della Filarmonica TRT in collaborazione con i giovani del progetto Esperienza Orchestra, che presenterà uno dei più apprezzati capolavori del romanticismo tedesco composto da Felix Mendelssohn Bartholdy. Contributo in favore del FAI: intero 10 €; ridotto 8 €; iscritti FAI e minori di 14 anni 5 €. Questi eventi sono entrambi a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria: biella@delegazionefai.fondoambiente.it. Una passeggiata romantica all’insegna di Dante alle 10 e alle 14 condurrà in un percorso guidato dal Santuario del San Bernardo sulle tracce dell’eretico Fra Dolcino, citato nella Divina Commedia. Il ritrovo è previsto alla Bocchetta di Stavello, lungo la Strada Panoramica Zegna, e il percorso è di circa due ore in salita ma non difficile. Contributo in favore del FAI: intero 7 €; iscritti FAI 5 €. La prenotazione è obbligatoria: tel. 349 6252576; overalp@overalp.com.Inoltre, per tutta la giornata sarà possibile visitare liberamente a Casa Zegna l’installazione di Laura Pugno Fading Loss – Cronache dal Bosco e alla mostra permanente From Sheep to Shop. L’ingresso è gratuito e la prenotazione consigliata: casazegna@zegna.com.

Un ringraziamento speciale a Fondazione Zegna che è partner della ottavaedizione della “Giornata del Panorama”.

Il calendario degli Eventi nei Beni FAI 2021 è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al significativo contributo di Nespresso, azienda che dal 2020 sostiene la Fondazione, di Delicius, che rinnova il sostegno alFAI affiancandosi per la prima volta al progetto, e di Pirelli che conferma per il nono anno consecutivo la sua storica vicinanza al FAI.

Per partecipare alla GIORNATA DEL PANORAMA è obbligatoria la prenotazione.

Per informazioni su programma e orari di apertura dei Beni, costi e prenotazioni:

N.B. Il programma degli appuntamenti può subire variazioni.

​In caso di maltempo alcune iniziative potrebbero essere annullate o svolgersi in forma ridotta.

* * * * *

MODALITÀ DI VISITA IN SICUREZZA ALL’INTERNO DEI BENI DEL FAI

In base alle disposizioni del D.L. 105 23/07/2021, l’accesso a tutti i Beni FAI è possibile solo alle persone in possesso della certificazione verde Covid-19 (Green Pass). La certificazione verde è richiesta anche per l’ingresso ai Beni di carattere naturalistico. Per i bambini al di sotto dei 12 anni il Green Pass non è obbligatorio.

Per consentire al pubblico di visitare i Beni nella massimasicurezza, il FAI si è preoccupato di garantire il pieno rispetto dei principi definiti dal Governo a partire dal mantenimento della distanza interpersonale o fisica. In tutti i Beni la visita sarà contingentata per numero di visitatori e, ove possibile, organizzata a “senso unico” per evitare eventuali incroci. Le stanze più piccole e quelle che non permettono un percorso circolare saranno visibili solo affacciandosi; le porte saranno tenute aperte onde ridurre le superfici di contatto. Sarà d’obbligo essere dotati di mascherina per accedere ai Beni.Saranno inoltre a disposizione dispenser con gel igienizzantesia in biglietteria che nei punti critici lungo il percorso.

Il giorno precedente l’appuntamento, i partecipanti che avranno effettuato la prenotazione riceveranno una mail con le indicazioni sulle modalità di accesso e un link da cui scaricare materiali di supporto alla visita nel Bene, a cura dell’Ufficio Affari Culturali FAI. Gli stessi materiali, che non saranno più distribuiti in formato cartaceo, saranno accessibili in loco su supporti digitali grazie a un QR Code scaricabile direttamente in biglietteria.

L’accesso alla biglietteria, al bookshop e ai locali di servizio sarà permesso a un visitatore o a un nucleo famigliare alla volta; nei negozi FAI i clienti dovranno indossare la mascherina, e saranno a disposizione guanti monouso, qualora fossero preferiti all’igienizzazione delle mani. Si invita inoltre a effettuare gli acquisti con carte di credito e bancomat, per ridurre lo scambio di carta tra personale e visitatori. L’accesso è vietato a chi abbia una temperatura corporea superiore a 37.5°.

