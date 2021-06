L’isola del libro

Rubrica settimanale a cura di Laura Goria Rubrica settimanale a cura di Laura Goria

Antonio Monda “Il principe del mondo” -Mondadori- euro 19,00

Questo è l’ottavo capitolo della maestosa saga newyorkese scritta da Antonio Monda -professore alla New York University, direttore della Festa del Cinema di Roma- la cui casa nella Grande Mela ospita da anni la creme de la creme di scrittori ed attori.

In “Il principe del mondo” racconta la New York degli anni che vanno dal 1927 al 1930; tra progetti ambiziosi come la costruzione dei primi grattacieli più belli del mondo, la Grande Depressione e la crisi della borsa del 29, ma anche personaggi che creano imperi dal nulla.

Voce narrante è quella del giovane Jake Singer, assistente del geniale produttore cinematografico Sam Warner che a Hollywood sta per cambiare per sempre il mondo del cinema con l’introduzione del sonoro. Alla morte (misteriosa) del Tycon, Singer finisce a lavorare nientemeno che per Joe Kennedy, capostipite della famiglia americana più importante del 900.

Kennedy si è fatto dal nulla: è intelligente, ambizioso e spregiudicato tanto da aver creato la sua fortuna con il contrabbando dei liquori durante il proibizionismo. Ora punta anche a investire nella mecca del cinema e frequenta mostri sacri come l’attrice Gloria Swanson con la quale tradisce sua moglie Rose, fervente cattolica indaffarata a sfornare un figlio dopo l’altro.

Kennedy è una figura controversa e senza scrupoli, punta sempre più in alto, fino ad ambire alla presidenza; ma per lui che è antisemita, omofobo, filonazista, amico di criminali e contrabbandieri, la Casa Bianca è inavvicinabile.

Però quest’uomo, pieno di lati oscuri e spietato, non demorde e allena i suoi figli maschi a diventare presidenti degli Stati Uniti d’America.

Come andò lo sappiamo tutti, la maledizione che pesò su Camelot inflisse a Joe e Rose lo strazio di 4 figli morti tragicamente.

Ma nelle pagine di Antonio Monda troviamo un punto di vista privilegiato, quello di Jake Singer, che ci racconta il dietro le quinte dei maneggi di Kennedy, e ci introduce in un mondo di ricchezza, lusso e sogni di potere. Ci sono anche personaggi come il maggiordomo dei Kennedy, al quale Monda tiene particolarmente. E’ ispirato a una persona che lo scrittore ha conosciuto personalmente: parente povero che serve il ramo della famiglia ricchissimo e dispensa battute importanti, facendo un po’ la morale di quanto accade.

Nel libro poi c’è anche molta New York -per eccellenza la città di persone motivate, energia e grandi opportunità- che vuole eccellere e dimostrare la sua forza e coraggio. Una metropoli che sa rialzarsi sempre… e più svettante di prima.

Alessandro Barbero “Alabama” -Sellerio- euro 15,0

Preparatissimo, gran divulgatore che miscela simpatia, entusiasmo ed erudizione a tonnellate, ben oltre la sua formazione di esperto del Medio Evo. Alessandro Barbero è tutto questo e molto…molto di più, è il professore universitario che tutti vorrebbero avere.

Questa volta fa centro con il nuovo romanzo in cui racconta i massacri della Guerra Civile americana che, tra 1861 e 1865, vide su fronti opposti gli Stati del nord contro quelli del Sud schiavisti.

Conflitto che spaccò in due il paese: tra chi voleva abolire la schiavitù dei negri e chi invece la difendeva, anche perché l’economia sudista si reggeva sulle vaste e ricche piantagioni in cui gli schiavi di colore lavoravano, sputavano fatica e sangue, ed erano frustati o uccisi per un nonnulla.

Barbero è abilissimo nel dare voce ad un vecchio soldato del sud, sconfitto in battaglia.

E’ Dick Stanton, rintracciato dalla studentessa di un college che, per scrivere la tesi di laurea, lo interpella sulla sua partecipazione alla guerra di secessione.

L’anziano non si sottrae alle domande, narra ricordi lontani; solo si appisola ogni tanto aumentando la suspence.

Dick è un “povero bianco” che ha combattuto nelle file della Confederazione, e narra la spavalderia con cui lui e i suoi compagni affrontarono gli “Yankees” e la loro pretesa di abolire la schiavitù.

E’ sopravvissuto alla feroce battaglia di Wilderness che fu un atroce massacro, con morti da entrambe le parti. Fu soprattutto una carneficina vigliacca e una follia dei confederati che ammazzarono senza un’oncia di pietà i negri che erano scappati dalle piantagioni e si erano accodati ai nordisti.

Pagine agghiaccianti che svelano come la vita degli schiavi valesse nulla, tanto da portare all’orribile mattanza.

Barbero riporta alla luce episodi della Guerra Civile di 150 anni fa, ma precisa che la storia di ieri ha un forte aggancio con quella odierna: perché sussistono gravi problemi nei rapporti tra bianchi e neri, e basta leggere la cronaca per rendersene conto.

Francesca Chelli “Metti che vivo” -La torre dei venti- euro 15,00

Una carriera prestigiosa, un marito e figlie perfetti, una splendida casa nel cuore chic di Milano, una vita che in molte vorremmo. Ma che succede quando la malattia irrompe e tutto sembra frantumarsi?

E’ quello che ci racconta nel suo libro autobiografico di esordio Francesca Chelli, donna bella e di gran fascino, dalle mille potenzialità.

E’ nata a Genova, trapiantata a Milano dove si è laureata all’Università Bocconi -dunque ha anche una gran bella testa-, sposata e madre, ha intrapreso pure una fulgida carriera.

Per 10 anni è stata amministratore delegato di un’importante multinazionale del caffè in Italia; poi ha fondato la sua società di consulenza in marketing e comunicazione. Ha un suo blog –www.mystylenotebook.com- e l’account Instagram @franci_chelli.

Protagonista e alter ego dell’autrice è Livia, che rispecchia sensibilità, forza interiore e capacità di reagire: doti di cui Francesca Chelli deve essere ben equipaggiata e che le hanno permesso di attutire i duri colpi che la vita le ha inferto.

Con eleganza, pudore e gran sincerità racconta come la sua vita sia stata sconvolta da una misteriosa malattia dell’amato marito Federico. E quello che sembrava un sodalizio inossidabile, fatto di affetto, fiducia, condivisione di valori e concezione della vita, di colpo e inaspettatamente si trasforma in una convivenza difficile e infelice.

Federico incomincia a camminare con difficoltà, il suo è un male che i medici stentano a diagnosticare e curare; e man mano che peggiora, il suo carattere sembra trasformarsi…in peggio.

Livia diventa il capro espiatorio dei malumori crescenti del compagno, che scarica su di lei tutto il peso della propria sofferenza. Quell’intesa sulla quale era edificata la loro esistenza si sfracella in sofferenza e continue incomprensioni.

Il matrimonio che sembrava felice precipita in un inferno quotidiano.

E se è vero che nel momento del bisogno si scopre la vera tempra di una persona, quella di Livia è fedelmente ancorata alla lealtà che il vincolo matrimoniale comporta; insieme al senso di responsabilità e mutuo soccorso “in salute e malattia”. La costellazione interiore dei suoi profondi valori diventa la boa a cui attaccarsi nel mare in tempesta.

E non vi dico come si sviluppano sentimenti, emozioni e fatti, per non anticipare troppo di questo romanzo scritto benissimo, senza sbrodolature e retorica. E che affronta un’impasse di vita che può afferrare ognuno di noi, in qualunque momento. Pagine di vita in cui molti potrebbero riconoscersi, e dalle quali trarre spunti importanti.

Kathy Reichs “Il prezzo del passato” -Rizzoli- euro 19,00

La Reichs, nata a Chicago nel 1948, è antropologa forense in Québec ed insegna all’Università di Charlotte, ed è una delle scrittrici di thriller di maggior successo con la sua protagonista –e in parte alter ego- Temperance Brennan. I suoi best seller hanno anche ispirato la serie televisiva “Bones”.

Qui siamo alla sua ventesima indagine che si muove su più piani.

Su quello personale, Tempe continua a dividersi tra Charlotte e Montreal, sempre con il suo gatto Birdie al seguito, e mantiene un forte legame con il tenente investigativo Andrew Ryan, fatto però di alti e bassi.

Poi c’è un rebus agghiacciante. L’infuriare dell’uragano Inara ha scaraventato sulle rive dell’oceano, all’altezza di Charleston, un fusto per rifiuti sanitari con dentro i cadaveri di due corpi femminili nudi, senza dita né denti che sarebbero utili per l’identificazione.

Questo ritrovamento è per Temperance un deja-vù, perché 15 anni prima un caso identico l’aveva vista in azione, ma senza successo. All’epoca, a Montreal, nel fiume era stato ritrovato un analogo bidone con i resti di una donna e una bambina, delle quali non si erano mai scoperti i nomi. Coincidenza o cos’altro?

Ad aggiungere pathos al romanzo c’è poi anche il misterioso dilagare di un virus trasmesso dagli animali all’uomo, sempre a Charleston. Qui le indagini oscillano tra presente e passato, riportano al tentato omicidio di Tempe e Ryan, e gli indizi vanno nella direzione di uno scienziato geniale, privo di moralità. E’ un ex ragazzino prodigio diventato biochimico e ingegnere informatico, esperto di ricerche sul genoma e di vaccini.