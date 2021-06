Sentimento puro nelle opere di Maria Petrova

In mostra alla galleria Malinpensa by Telaccia l’opera di Maria Petrova in cui il ritmo narrativo si traduce in sentimento puro

Il ritmo narrativo, unito al sentimento, nelle opere dell’artista Maria Petrova è il protagonista della personale a lei dedicata dalla galleria d’arte Malinpensa by Telaccia, in corso Inghilterra 51, aperta dal 18 giugno scorso al 3 luglio prossimo.

Artista dotata di una grande acutezza, Maria Petrova nelle sue visioni naturalistiche, paesaggistiche e ritrattistica, mostra una notevole maestria nell’uso dell’acquerello, come nella manualità precisa del disegno. La sua arte nasce dalla traduzione sulla tela di un mondo di ricordi, di memorie e di stati d’animo

Maria Petrova, una volta compiuti gli studi classici pressol’Accademia di Belle Arti di Sofia e sotto la guida artistica del noto acquerellista bulgaro Jordan Gheshev, ha avuto modo di dare espressione al suo innato talento perfezionandosi in questa tecnica molto difficile. Nel 1962 diede inizio alla sua attività pubblicaattraverso mostre collettive e personali, in un triennio denso di successi artistici e di creatività, fino al 1965, anno del suo trasferimento in Italia. Qui avrebbe dato avvio alla partecipazione ad una serie di mostre personali e collettive lungo gli anni Settanta e Ottanta, poi diradatisi, anche a causa della sua salute precaria. La sua attività pittorica non si sarebbe, però, interrotta e Maria Petrova avrebbe, invece, gettato le basi per una prolifica maturazione artistica, dando anche vita a esperimenti quali l’acquerello su tela, di cui rimangono quattro opere in collezione. La ritrattistica è stata una peculiarità nell’espressione di questaartista, capace, attraverso questa tecnica, di cogliere l’anima dei soggetti immortalati. Le altre sue opere raffigurano paesaggi, nature morte, composizioni d’interni, e rivelano anch’esse una notevole maestria d’esecuzione e carattere. La sua scomparsa prematura, nel 2016, ha interrotto una creatività che aveva fatto definire la Petrova dal giornalista e estimatore Franco Cartesioquale “ uno dei maggiori acquerellisti del Novecento.“

MARA MARTELLOTTA

