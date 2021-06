Rock Jazz e dintorni. Il trio di Uri Caine e i Modena City Ramblers

Gli appuntamenti musicali della settimana

Lunedì. La Filarmonica del Regio e Fabrizio Bosso, diretti da Gianluigi Trovesi, suonano alle Ogr per Il Torino Jazz Festival, con il progetto “La montagna incantata” di Thomas Mann. Nel Sound Garden dell’Hiroshima Mon Amour si esibiscono gli Smile.

Martedì. Ai giardini Ginzburg parte la stagione del Cap 10100 con il concerto dei Savana Funk. Il produttore di musica elettronica Robert Henke per il TJF è di scena alle Ogr.

Mercoledì. I Modena City Ramblers suonano nel Sound Garden dell’Hiroshima mentre ai Giardini Ginzburg si esibiscono gli Almamegretta. Doppio appuntamento al Torino Jazz Festival. Al Conservatorio nel pomeriggio, il trio di Uri Caine con Andy Sheppard e Furio Di Castri. Alla sera alle Ogr, omaggio a Lester Young con il quartetto del sassofonista Emanuele Cisi con ospite la cantante Francesca Corrias. Alla Tesoriera sono di scena Folco Orselli e Federico Sirianni.

Giovedì. Alla Tesoriera Pizzica salentina con La Paranza del Geco e i Melannurca. Per il TJF alle Ogr, la Big Band di Birèli Lagrène con un omaggio a Jaco Pastorius.

Venerdì. Alla Tesoriera cantano i Neri per Caso. Al TJF alle Ogr suona il quartetto di Donny McCaslin con Special Guest Gail Ann Dorsey. All’Hiroshima Mon Amour sono di scena Fusaro, Atlante e The Mons.

Sabato. All’Hiroshima si esibiscono: Diecicento35 e Fran, Cecilia e i Pensieri Molesti. Alle Ogr per il TJF suona nel pomeriggio il quintetto di Arto Lindsay preceduto in 2 set al Teatro Vittoria da Nate Wood. In serata il Zig Zag Power Trio alle Ogr.

Domenica. Debutto per “Monfortinjazz” con il duo Fresu-Di Bonaventura. Chiusura del Torino Jazz Festival con alle Ogr il musicista del Mali Salif Keita alla sera preceduto nel pomeriggio dai Korabeat mentre al sempre per il TJF, al Teatro Vittoria, doppio concerto del musicista Roberto Dani.

Pier Luigi Fuggetta