Una notte romantica al Turin Palace per  San Valentino

O un love lunch il 14 in Sala Mollino

Vuoi regalare un ricordo unico per la festa più idilliaca dell’anno?

Ecco cosa ha ideato l’Hotel Turin Palace per rendere questo San Valentino un ricordo davvero unico:

1 notte in una camera decorata con petali di rosa e in più … una spumeggiante sorpresa.

con petali di rosa e in più … una spumeggiante sorpresa. Cheek to cheek, aperitivo con vista sul tramonto dalla nostra splendida terrazza.

sul tramonto dalla nostra splendida terrazza. Cena a lume di candela , passione e poesia per il palato nella proposta dello chef Beppe Lisciotto.

, passione e poesia per il palato nella proposta dello chef Beppe Lisciotto. E per condividere insieme un momento di vero relax e puro piacere ti proponiamo il massaggio di coppia nella nostra Spa&Relax

Cosa verrà proposto:

La decorazione della camera con petali di rosa e una spumeggiante sorpresa

Aperitivo in terrazza

Cena a lume di candela

Massaggi di coppia da prenotare con due giorni di anticipo.

Pacchetto completo per 2 persone con allestimento romantico, spumeggiante sorpresa, aperitivo in terrazza e cena a lume di candela: € 315 per la camera classica; € 330 per la camera superior; € 350 per la camera deluxe; € 360 per la camera deluxe con terrazzo