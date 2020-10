Ecco i vincitori del Premio Pavese

Narrativa, Editoria, Saggistica e Traduzione: riceveranno il Premio a Santo Stefano Belbo, paese natale di Pavese Sabato 24 e domenica 25 ottobre

Con il libro“I meccanismi dell’odio”, edito da Mondadori e scritto a quattro mani

con Marco Gatto (un confronto a due sulla crisi socio-culturale che ha investito

l’Occidente nell’ultimo ventennio, sul razzismo e sul come combatterlo) è il romano

Eraldo Affinati

– scrittore, insegnante e fondatore con la moglie Anna Luce Lenzi della “Penny Wirton”, scuola gratuita di italiano per immigrati, oggi con cinquanta nuclei didattici in tutt’Italia – il vincitore per la sezione Narrativa

della 37^ edizione del “Premio Cesare Pavese”, promosso e organizzato dalla

“Fondazione Cesare

Pavese”, con la collaborazione da quest’anno anche delle“Cantine Ceretto”, a

celebrazione di un connubio fra cultura contadina e letteraria che caratterizza l’anima

più profonda e vera di una terra, quella di Langa, riconosciuta ovunque in virtù di

queste sue identificative unicità. Affinati sarà premiato domenica 25 ottobre, alle 10,a Santo Stefano Belbopresso l’Auditorium

della “Fondazione”, che ha sede nella

Chiesa dei Santi Giacomo e Crostoforo

(piazza Confraternita, 1), sconsacrata negli

anni Venti e in cui venne battezzato lo stesso Pavese. Con lo scrittore romano, a

ricevere il Premio, rispettivamente nelle sezioni

Editoria,Saggistica e

Traduzione, saranno anche la milanese

Renata Colorni

(che, dopo avere lavorato per Boringhieri

e Adelphi ha diretto continuativamente dal ’95, per Mondadori, la collana

“IMeridiani”, facendone un vero e proprio “pantheon letterario”), l’albanese e il

tedesco Elton Prifti e Wolfgang Schweickard

(cui si deve il grande“LessicoEtimologico Italiano”, monumentale dizionario della lingua italiana e dei suoi dialettiedito dalla “Akademie der Wissenschaften und der Literatur” di Magonza, ma redatto in italiano) e

Anna Nadotti, traduttrice di vasto curriculum, attualmente all’opera su

“The Shadow King”di Maaza Mengiste, in lizza per il “Booker Prize 2020”.

“Le sezioni in cui il Premio è suddiviso

– sottolineano i membri della Giuria, presieduta

da Alberto Sinigaglia –

intendono rappresentare i tanti ambiti in cui Pavese aveva

lavorato: narrativa, editoria, traduzione e saggistica, riconoscendo in ciascuno una

personalità che si è distinta nel corso degli anni per passione, cura del lavoro,creatività, continuo confronto con il mondo” . Il Premio si arricchisce inoltre,

quest’anno, di una sezione dedicata alle scuole. Così, nel corso della premiazione di

domenica 25 ottobre, verranno anche premiati i ragazzi delle scuole che hanno

partecipato al concorso dedicato ai temi del romanzo

“La luna e i falò” ’Associazione per il “Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli”di Langhe Monferrato e Roero e la