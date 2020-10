“La casa premium” di Raffaele Miassot al Circolo dei Lettori

Giovedì 15 ottobre, alle ore 18.00 , il Circolo dei Lettori di via Bogino a Torino ospiterà la presentazione del libro “La casa premium” di Raffaele Miassot (Impremix-Edizioni Visual Grafika,Torino).

Con l’autore dialogherà Federico Audisio di Somma. La prenotazione è obbligatoria. Si può chiamare al +39 011 8904401 o scrivere, specificando nominativi dei partecipanti e un recapito telefonico, a info@circololettori.it. Raffaele Miassot, architetto e designer, da oltre quarant’anni svolge la sua professione in Italia e all’estero. Appassionato di arte e artista a sua volta per diletto, considera la sua attività una missione che aiuti gli altri a vivere meglio. Il libro racconta la storia di Massimo che da ragazzo è vittima di un brutto incidente che lo fa entrare in coma. Di quei terribili giorni solo una frase gli resterà nella memoria: “Tornerai sulla terra perché hai un compito da svolgere”. Massimo, risvegliatosi per miracolo, intraprenderà la carriera di architetto, laureandosi con una tesi sulla versatilità dei condomini torinesi della Falchera. Da quel momento una nuova idea si farà strada nella sua mente, accarezzando la suggestione di un nuovo concetto di abitazione: un condominio con spazi comuni, condivisi da tutti gli abitanti che a loro volta, socializzando, diventeranno una grande famiglia pur mantenendo i propri spazi e la loro privacy. Quello che Massimo non sa è che colui che gli causò il terribile incidente sta ancora aspettando la vendetta e tenterà di piegare il destino per spezzare ogni sua speranza. Ma quella frase, scolpita nella mente dell’architetto, funzionerà da guida lungo un percorso che lo porterà a scoprire l’importanza della vera amicizia.

M.Tr.