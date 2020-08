Un centinaio di tamponi sul primo volo in arrivo a Caselle dalla Spagna

Nelle tre postazioni allestite all’aeroporto di Caselle per effettuare i test rapidi anticovid ai passeggeri di ritorno dai paesi a rischio, Spagna, Grecia, Croazia e Malta, sono stati effettuati i primi 97 tamponi Nelle tre postazioni allestite all’aeroporto di Caselle per effettuare i test rapidi anticovid ai passeggeri di ritorno dai paesi a rischio, Spagna, Grecia, Croazia e Malta, sono stati effettuati i primi 97 tamponi

I primi viaggiatori coinvolti sono stati quelli del volo da Ibiza. Sono stati registrati 100 passeggeri dei quali 97 si sono sottoposti ai test, mentre gli altri, non residenti in Piemonte, dovranno rivolgersi alla propria Asl entro 48 ore per il tampone.

Le operazioni di registrazione e di effettuazione dei test si svolgono grazie all’organizzazione sanitaria del Dipartimento Interaziendale Malattie ed Emergenze Infettive dell’ASL Città di Torino