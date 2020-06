Lunga vita ad Antonio Ricci

IL COMMENTO di Pier Franco Quaglieni / Il 26 giugno Antonio Ricci compirà 70 anni. E’ un protagonista di prima grandezza della televisione italiana, l’inventore del telegiornale satirico “Striscia la notizia“ che è più veritiero e più coraggioso rispetto a qualsiasi Tg “serio“.

E’ un ligure che non ama la ribalta ed è geloso custode delle tradizioni della sua Albenga. E’ , come si dice,un fieu dei carugi di uno dei più preziosi centri storici italiani. Ma dietro le sue trasmissioni scintilla la sua intelligenza , la sua inventiva , la sua indipendenza di giudizio.

Non è facile in questa Italia scombinata, come avrebbe detto Salvemini, rimanere se’ stessi. Ricci ha avuto il coraggio di restare sè stesso con i suoi legami storici con la Resistenza, testimoniata per tanti anni il 2 giugno a fianco di “Fischia il Vento”, l’associazione creata insieme al giornalista Romano Strizioli che mi ha fatto conoscere Ricci tanti anni fa. Ebbe anche il Premio Pannunzio che gli consegnai a Torino nel 2008. Lui, scherzosamente, mi inviò a Natale un tapiro. Recentemente ha rilasciato una bella intervista al “Corriere della Sera“ in cui, tra l’altro, dice che il politicamente corretto e’ “qualcosa di aberrante, di liberticida, che conduce alla censura più bieca e alla reazione più reazionaria“. Ed ancora : “Sono senz’altro inviso alle “belle persone“. Meno male. Non ho problemi con l’odio. Sono misantropo, misogino e omofobo. Molto sospettoso su tutti i generi umani, anche quelli futuri perché l’idiozia e’ democratica e trasversale“. Qual è oggi l’intellettuale italiano che avrebbe il coraggio di dire certe cose? Nessuno. Nelle trasmissioni televisive “serie“ sentiamo dei soloni banali e dei giornalisti a libro paga. Come sarebbe importante l’irruzione sulla scena di Antonio Ricci che ha la cultura, l’equilibrio e l’ironia che non ha il suo amico Grillo. Se agli Stati Generali fosse andato il creatore di “Striscia la notizia“ l’Italia reale sarebbe stata rappresentata al meglio rispetto alle tante comparse che non hanno detto nulla di utile per salvare questo disgraziato Paese. Mille auguri di lunga vita ad Antonio Ricci!

