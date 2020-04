Uscite vietate a Pasqua e Pasquetta? Torinesi disciplinati

La maggior parte dei torinesi ha rispettato le regole anti Covid nelle festività pasquali

Su 1406 persone controllate in città dalla polizia municipale, il 93% è risultato in regola. Lo sottolinea la sindaca Chiara Appendino in un post pubblicato su Facebook: “il timore che le uscite ingiustificate nelle giornate di Pasqua e Pasquetta fossero numerose c’era. Invece i torinesi si sono dimostrati molto disciplinati”. La polizia municipale su 100 controlli ha riscontrato che 93 cittadini stavano rispettando le prescrizioni. Le sanzioni sono state il 7% del totale, un dato solo leggermente più alto rispetto ai giorni precedenti.